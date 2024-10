Thomas Gottschalk habe Frauen im TV "dienstlich angefasst"

Thomas Gottschalk (74), der einstige Moderator der Show Wetten, dass..?, sieht sich schon seit Längerem mit den Vorwürfen konfrontiert, dass er weiblichen Gästen während der Sendung zu nahe gekommen sei. Kritiker werfen ihm vor, dass er beispielsweise der Schauspielerin Iris Berben (74) das Knie tätschelte oder der Sängerin Beyoncé (43) bei einem verrutschten Mikrofon am Kleid half. In einem Gespräch mit dem Spiegel verteidigte der Entertainer sein damaliges Verhalten. "Ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst", verharmloste er die Zwischenfälle im Fernsehen.

Zwar erkannte er an, dass sein Verhalten heutzutage aus einer anderen Perspektive betrachtet wird. Außerdem sagt er, dass er solche Aktionen inzwischen unterlassen würde – doch so ganz schien er den gesellschaftlichen Wandel nicht nachvollziehen zu können. Der Showmaster räumte sogar ein, im aktuellen Klima regelrecht verunsichert zu sein: "Ich betrete heute auch keinen Aufzug mehr, in dem nur eine Frau steht. Was mache ich, wenn sie im zweiten Stock rausrennt und ruft: '#MeToo, der hat mich angefasst!'?", fragte sich der 74-Jährige in dem Gespräch.

Mittlerweile hat sich der Entertainer von seiner langjährigen Show verabschiedet. Wird sich Thomas bald sogar komplett aus der Fernsehlandschaft zurückziehen? Das ließ er zumindest erst vor Kurzem vermuten, als er auf Instagram bezüglich Stefan Raabs (57) Comeback andeutete: "Stefan Raab kommt zurück – ich verabschiede mich!" Weitere Anzeichen, die auf ein Karriereende schließen lassen, gab er jedoch nicht.

