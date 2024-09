"Verabschiede mich": Beendet Thomas Gottschalk Karriere?

Wird Thomas Gottschalk (74) sein Mikrofon etwa bald niederlegen? Das deutet der legendäre Wetten, dass..?-Moderator nun zumindest auf Instagram an. "Stefan Raab (57) kommt zurück – ich verabschiede mich!" Weiter erklärt der Entertainer, dass er ein Buch mit dem Titel "Ungefiltert" veröffentlichen werde, in dem er seine Gedanken zur aktuellen Zeit schildert: "Ich beschwere mich aber nicht, sondern wundere mich nur. So laut wie immer! Ich würde mich freuen, wenn die Fragen, die ich stelle, auch beantwortet würden." Inwiefern er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird, lässt er allerdings offen.

Das Buch, das der 74-Jährige im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse und im Rahmen einiger Lesungen vorstellen wird, wird als "persönlich, nachdenklich, selbstironisch" beschrieben und könnte laut Thomas durchaus polarisieren. Fans reagieren allerdings gemischt auf seine Ankündigung: Während viele sich auf das Buch und die Lesereise freuen, äußern andere ihre Enttäuschung über den möglichen Rückzug des Entertainers. Ein Nutzer kommentiert: "Hört sich ja nach einem Karriereende an. Hoffe, es ist nicht so."

Thomas Gottschalk ist einer der bekanntesten TV-Stars Deutschlands und seit den Siebzigerjahren im Geschäft. Er startete seine Karriere beim Bayerischen Rundfunk und erlangte durch die Sendung "Na sowas!" große Bekanntheit. Seinen größten Erfolg feierte er jedoch mit Wetten, dass..?, welches er seit 1987 moderierte. Sein letzter Auftritt in der ZDF-Abendshow war im November 2023. Auch privat läuft es super: Erst vor wenigen Wochen gab der TV-Star seiner Liebsten Karina Mroß auf Ibiza das Jawort.

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2021

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß im August 2024

