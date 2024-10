Traurige Bitte: König Charles' einziger Geburtstagswunsch

König Charles (75) feiert am 14. November seinen 76. Geburtstag – und zu dem soll er nur einen einzigen Wunsch haben. Ein Insider erzählte gegenüber Irish Star, dass alles, was Charles will, sei, dass seine Söhne Prinz William (42) und Prinz Harry (40) sich wieder verstehen: "Er wünscht sich nichts sehnlicher, als mit seiner Frau, seinen Söhnen und Enkelkindern Erinnerungen zu schaffen. Das ist das, was er am meisten schätzen wird - vor allem, wenn sein runder Geburtstag näher rückt." Vor allem seit diesem Jahr, in dem der König mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wurde, soll er mehr über den Familienstreit nachgedacht und sich mit dem Thema Vergebung auseinandergesetzt haben.

Außerdem stützt sich der Monarch laut dem Insider mehr auf seinen Glauben: "Der Glaube war schon immer ein Teil von Charles Leben und etwas, das er erforscht hat, aber seit er König ist, spielt er eine noch zentralere Rolle." Auch Daily Mail berichtete über Gespräche von Charles mit Kirchenvertretern. Der Glaube helfe ihm, sich an seine Verantwortung als König zu gewöhnen, und nun wünsche er sich nichts sehnlicher, als den Frieden in seiner Familie herzustellen, verrät der Insider.

Ob Harry für den Geburtstag seines Vaters anreisen wird, ist bislang unklar. Das Ende des Familienstreits ist noch unwahrscheinlich, wobei das Problem vor allem zwischen William und Harry zu liegen scheint. In der Öffentlichkeit sprechen Charles Söhne nämlich kein Wort miteinander, wie man auch auf der Beerdigung ihres Onkels Lord Robert Fellowes (✝82) sehen konnte. Zumindest König Charles hofft auf eine baldige Versöhnung, er würde gern mehr von Harry und Meghans Kindern Archie (5) und Lilibet (3) sehen.

Getty Images Die britische Royal Family beim Commonwealth Day in London im März 2020

Getty Images König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich

