Prinz Harry: Bewegender Moment bei Beerdigung seines Onkels

Prinz Harry (39) hat unerwartet an der Gedenkfeier seines Onkels Lord Robert Fellowes (✝82) in der St. Mary’s Church in Snettisham, Norfolk, teilgenommen. Laut britischen Medienberichten zollte der Royal dem Schwager seiner verstorbenen Mutter den gebührenden Respekt und überraschte die Anwesenden. "Die meisten Leute waren erstaunt, dass Harry kam", berichtete ein Trauergast nun gegenüber People. "Man konnte ihm ansehen, dass er höchst erfreut war, alle zu sehen."

Die Trauerfeier, die nur zwei Tage vor dem Todestag seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36), stattfand, war für Harry ein besonders emotionaler Moment. Besonders ergreifend war für viele Anwesende, dass Harry gezielt die Nähe seiner Verwandtschaft suchte. Seine enge Bindung zur mütterlichen Seite der Familie wurde besonders deutlich, als er mit Lady Jane (67), Charles Spencer (60) und Lady Sarah McCorquodale (69), den Geschwistern seiner Mutter, Zeit verbrachte.

Beim emotionalen Abschied traf Harry auch auf seinen entfremdeten Bruder Prinz William (42), zu einem versöhnlichen Gespräch zwischen den beiden soll es aber nicht gekommen sein. Die beiden hätten während des Gottesdienstes Distanz gewahrt. Reverend Dan Tansey, der den Gottesdienst leitete, zeigte sich gegenüber The Sun verblüfft, sowohl William als auch Harry auf der Gedenkfeier zu sehen. "Erst als ich die Gemeinde auf dem Weg nach draußen geleitete, schüttelte Prinz William meine Hand und dann sehr schnell danach auch Prinz Harry."

Getty Images Prinz Harry bei einem Forum in Bogota, Kolumbien

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung von Königin Elizabeth, 2022

