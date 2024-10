Bauer Martin lädt zu einem ganz privaten Scheunenfest ein

Auf einem malerischen Fronthof in Rheinhessen lebt der hessische Acker- und Weinbauer Martin. Er ist eine echte Frohnatur und genießt das Leben auf dem Land in vollen Zügen – das sei von klein auf sein "großer Traum" gewesen, erklärt am Anfang der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau. Doch eines fehlt ihm noch zum großen Glück: die Liebe. Seit drei Jahren ist der zweifache Papa schon Single. Er sehnt sich nach Zweisamkeit und träumt davon, endlich eine richtige Familie zu haben. Dabei hat Martin klare Vorstellungen von seiner Traumfrau: Er sucht eine selbstbewusste Dame mit "Oldschool-Charakter". Dabei sind Ehrlichkeit, Treue und Hilfsbereitschaft für ihn das A und O. Der attraktive Naturbursche zeigt sich in der aktuellen Folge sichtlich darüber gerührt, dass ihm so viele Frauen Liebespost geschickt haben.

Am Ende entscheidet Martin sich dafür, drei Frauen mit viel Herz und Charme einzuladen, die kurz darauf zum hofeigenen Scheunenfest eintreffen. Nach reiflicher Überlegung fällt seine Wahl auf die blonde Rebecca, die ihn prompt überglücklich in die Arme schließt. Sie freut sich über Martins Wahl und darauf, nun die Woche mit ihm auf seinem Hof verbringen zu dürfen. Die 40-Jährige passt perfekt in sein Suchprofil: Sie ist ehrgeizig, bodenständig und steht "voll im Leben". "Manchmal muss man eben auf sein Bauchgefühl hören", erklärt Martin zufrieden, während Rebecca aus dem Strahlen gar nicht mehr herauszukommen scheint. Ihre Teilnahme verdankt die Powerfrau übrigens ihrer Mutter, die meinte, "Martin ist ein Schnuckelchen, bewirb dich doch mal!"

Dieses Jahr gibt es bei "Bauer sucht Frau" – welches auf RTL+ verfügbar ist – allen Grund zu feiern: Die Kultshow zelebriert ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer besonders großen Spezialstaffel. Ein Erfolg, den selbst Moderatorin Inka Bause (55) so nicht erwartet hatte. "Das sind 18 Jahre länger, als ich gedacht habe. Wir haben anfänglich ganz schön viel Kritik kassiert", verriet sie im Interview mit Quotenmeter. Doch die Sendung hat längst bewiesen, dass sie mehr ist als nur Unterhaltungs-TV. In 20 Jahren sind nicht nur über 40 Ehen entstanden, sondern auch rund 50 "Bauer sucht Frau"-Babys. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob auch Martin in dieser Jubiläumsstaffel die Liebe seines Lebens findet.

RTL / Stefan Gregorowius Ackerbauer Martin von "Bauer sucht Frau" 2024

RTL / Pascal Buenning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Jubiläumsstaffel

