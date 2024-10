So heftig wurde die Drogensucht von Jordan Stephens einst

Jordan Stephens (32), bekannt als Mitglied des britischen Pop-Duos Rizzle Kicks, hat offen über seine frühere Drogenabhängigkeit gesprochen. Im Gespräch mit dem Busted-Star Matt Willis enthüllte der 32-Jährige, dass er süchtig nach Kokain war und sogar aufgrund einer Überdosierung von Modafinil gesundheitliche Probleme hatte. Jordan gab in dem Podcast "On The Mend" zu, die Drogen als Bewältigungsmechanismus genutzt zu haben, um mit seiner sozialen Angst umzugehen.

Im Gespräch erzählte Jordan, wie er ohne ärztliche Verschreibung täglich bis zu 400 Milligramm Modafinil einnahm – eine Dosis, die weit über der empfohlenen Menge von 100 Milligramm liegt. "Ich habe jeden Tag über 18 Monate hinweg eine Überdosis genommen", gestand er. Die Symptome wie trockener Mund und starkes Schwitzen hielt er für normale Wirkungen des Medikaments, bis ein Arzt ihm klarmachte, dass dies die Anzeichen der Überdosierung waren, wie The Sun berichtet. Seine Kokainabhängigkeit entstand mit der Überforderung des plötzlichen Ruhms und von gesellschaftlichen Anlässen. "Mein Kokainkonsum wurde zu einem Problem, als ich anfing, es auch zu Hause zu nehmen", gab er zu.

Jordan erinnerte sich daran, wie surreal es war, auf einmal mit Prominenten zusammenzutreffen, die er zuvor nur aus dem Fernsehen kannte. "Plötzlich war ich auf Events mit Leuten wie Jimmy Carr oder Fußballern wie Daniel Sturridge, die zu mir sagten, dass sie meine Musik mögen", erzählte er laut Mirror. Diese Situationen überforderten ihn und verstärkten seine sozialen Ängste. Rizzle Kicks erlangten in den späten 2000er Jahren Berühmtheit mit ihrem Debütalbum "Stereo Typical" und Hits wie "Down With The Trumpets". Nach der letzten gemeinsamen Veröffentlichung 2015 widmeten sich Jordan und sein Partner Harley "Sylvester" Alexander-Sule Schauspiel- und Solomusikprojekten.

Getty Images Jordan Stephens und Harley Alexander-Sule von Rizzle Kicks bei den Brit Awards 2024

Getty Images Jordan Stephens bei den Brit Awards, 2020

