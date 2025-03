Ausgeplaudert: So verliebte sich Jade Thirlwall in Jordan

Jade Thirlwall (32), bekannt als ehemaliges Mitglied der Girlband Little Mix, hat in der "The Jonathan Ross Show" offenbart, wie sie und ihr Partner Jordan Stephens (33), Mitglied der Band "Rizzle Kicks", zueinanderfanden. Während des Lockdowns im Mai 2020, als das öffentliche Leben stillstand, habe Jade die Initiative ergriffen und Jordan über Instagram direkt angeschrieben. Die beiden hätten zunächst "Zoom-Dates" gehabt, bei denen sie sogar Anzug und Krawatte trugen, um die virtuelle Atmosphäre mit einem Augenzwinkern geschäftsmäßig erscheinen zu lassen. Erst später sei ein richtiges Treffen im Greenwich Park gefolgt, bei dem sie aufgrund der Pandemie weiterhin Abstand gehalten hätten.

Die Beziehung der beiden wurde im Sommer 2020 offiziell, als sie gemeinsam bei einer Black-Lives-Matter-Demonstration in London gesichtet wurden. Im September desselben Jahres teilten sie auf Instagram erste Pärchenbilder, privat halten sie sich jedoch oft zurück und vermeiden die Öffentlichkeit. Jade sprach dennoch kürzlich in einer Radioshow der BBC mit DJ Greg James (39) über Jordan und ließ sich dabei zu einem frechen Kommentar hinreißen: "Er hat einen fantastischen Körper, ein wirklich tolles Gesamtpaket." Während die Studioproduzenten in Gelächter ausbrachen, blieb Greg professionell und erklärte: "Das müssen wir einfach in die sozialen Medien bringen."

Jordan schwärmte ebenfalls in Interviews über die Verbindung zu Jade. Bei einem Festivalauftritt beschrieb er, wie sicher und geborgen er sich in dieser Beziehung fühle – Gefühle, die er so zuvor nicht gekannt habe. Bei Jade steht seit der Pause von Little Mix auch beruflich alles unter einem guten Stern: Mit ihrer Debütsingle "Angel of My Dreams" konnte sie nicht nur die Charts erobern, sondern auch eine Nominierung bei den Brit Awards 2025 für den Song des Jahres einheimsen. Für ihre Fans ist sie weiterhin ein Vorbild – und in ihrer privaten Beziehung offenbar glücklicher denn je.

Instagram / @jadethirlwall Jade Thirlwall mit Jordan Stephens

Getty Images Little Mix, Band

