Jade Thirlwall machte Safari in Kenia mit Jordan Stephens

Jade Thirlwall (32) und ihr Freund Jordan Stephens (33) haben das neue Jahr mit einer traumhaften Safari-Reise in Kenia begonnen. Gemeinsam mit der Moderatorin Miquita Oliver (40) und deren Mutter Andrea erkundeten die ehemalige Little Mix-Sängerin und der Rizzle Kicks-Frontmann die beeindruckende Tierwelt des Landes. Auf Instagram teilt Jade ihre Begeisterung mit zahlreichen Fotos, auf denen sie sich natürlich und ungeschminkt zeigt. "Es war das atemberaubendste, magischste und erdendste Erlebnis", schreibt die Sängerin zu ihren Eindrücken und bedankt sich bei den "wundervollen Menschen", die ihre Reise unvergesslich gemacht haben. In der Bildunterschrift eines weiteren Beitrags lässt sie Jordan hochleben und kommentiert mit den Worten "SafarIT-Girl im Film von Jordan".

Jade und Jordan sind seit vier Jahren ein Paar. Ihre Beziehung begann auf besonders charmante Weise. In einem Interview im "The Louis Theroux Podcast" erinnerte sich die Sängerin, wie sie während einer schwierigen emotionalen Phase erkannt habe, dass Jordan ein "Keeper" sei. Jade sei tief getroffen gewesen, nachdem Jesy Nelson (33) Little Mix verlassen hatte, und sei während einer Autofahrt mit Jordan in Tränen ausgebrochen. Um die Situation aufzuheitern, habe er ihr spontan eine Pastete bei einer Raststätte gekauft – eine Geste, die bei Jade einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe. "Das war der Moment, in dem ich wusste: Das ist der Richtige", teilte sie im Gespräch mit. Sie beschrieb diese Zeit als Phase der Trauer, in der Jordan ihr Halt gegeben habe.

Abseits der bewegenden Momentaufnahmen von der Safari ist Jade für ihre leidenschaftliche Liebe zur Natur bekannt, die sie schon häufiger in Interviews betonte. Ihre Hingabe äußert sich nicht nur in ihrem Genuss von Tierdokus à la David Attenborough (98), sondern auch in ihrem Lebensstil, der von einer bodenständigen Art geprägt ist. Jordan hingegen ist ein Multitalent, das in verschiedenen kreativen Bereichen tätig ist. Seit Kurzem vertritt er sogar Lily Allen (39) im Podcast "Miss Me?". Trotz ihrer Karrieren zeigt die Beziehung der beiden eine tiefe Verbundenheit, die durch kleine Gesten und gemeinsame Erlebnisse lebt, die sie ab und zu in sozialen Medien teilen.

Instagram / @jadethirlwall Jade Thirlwall mit Jordan Stephens

Getty Images Jordan Stephens und Jade Thirwall im Februar 2023

