Sieht aus, als würde es ernst! Seit Juni 2019 war Sängerin Jade Thirlwall (27) Single – nach drei Jahren Beziehung gingen sie und ihr Ex-Freund Jed Elliott getrennte Wege. Seit fünf Monaten ist das Girlgroup-Mitglied aber wieder vergeben: Mit Sänger Jordan Stephens wurde Jade schon öfter zusammen in der Öffentlichkeit abgelichtet. In einem Interview bestätigte sie vor Kurzem die Beziehungsgerüchte. Jetzt verriet sie, dass der Rizzle-Kicks-Star sogar kurzzeitig bei ihr eingezogen sei.

Aufgrund der aktuellen Lage musste sich Jade vor einem Monat in Quarantäne begeben. Sie verriet dem Magazin Metro, dass Jordan während dieser harten Zeit immer für sie da gewesen sei. Um besser für die Little Mix-Sängerin sorgen zu können, sei er dann kurzerhand einfach bei ihr eingezogen. "Jeder, der einem auch in schweren Zeiten zur Seite steht, ist Gold wert – das einzige Positive an dieser Zeit ist Jordan", erzählte sie.

Für den zweiten Lockdown in England wolle der 28-Jährige jetzt erneut bei der Britin einziehen. "Wir passen so gut zusammen, es ist alles sehr entspannt", gab Jade zu. Laut The Sun habe das Paar ihr erstes Date im Mai gehabt, nachdem es sehr lange Zeit online miteinander geschrieben hatte. Dabei fand die Verabredung damals noch unter Einhaltung aller Social-Distancing-Regeln statt.

Anzeige

Getty Images Jordan Stephens bei den Brit Awards, 2020

Anzeige

Instagram / jadethirlwall Jade Thirlwall im September 2020

Anzeige

Instagram / jordanfstephens Schauspieler Jordan Stephens

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de