Ist Thomas Gottschalk etwa neidisch auf Florian Silbereisen?

Thomas Gottschalk (74) zählte einst zu den am meisten gefeierten TV-Bekanntheiten Deutschlands. Als Moderator der Show Wetten, dass..? feierte er große Erfolge – weswegen er sich zur letzten Folge der Show im vergangenen Jahr auch eine große Abschiedsfeier gewünscht hatte. Wie er nun in seinem Podcast "Die Spürnasen" bekannt gibt, ist er allerdings sehr unzufrieden mit der Art und Weise, wie er damals verabschiedet wurde. Er hätte sich etwas Größeres gewünscht – so wie Florian Silbereisen (43) es hatte, als dieser seine Musikshow abhielt. "Es ärgert mich, wenn eine Open-Air-Show von Florian als gigantische Lichtorgie gefeiert wird, während die letzte "Wetten, dass..?"-Sendung aus der kleinen Messehalle in Offenburg geradezu popelig daherkam", beschwert sich Thomas.

Dabei waren zur letzten Folge von "Wetten, dass..?" immerhin Helene Fischer (40), Matthias Schweighöfer (43), Shirin David (29) und sogar Cher (78) bei ihm auf der Bühne. Außerdem hatte Take That einen Auftritt und auch Jan Josef Liefers (60) sowie Bastian Schweinsteiger (40) waren dabei. Alles große Namen – die dem ehemaligen Moderator anscheinend aber nicht ausreichend waren. "Ich hatte in meinem Wahn gedacht: Ich trete so groß ab, wie ich angefangen habe. Aber das geht nicht mehr", erzählt Thomas und fügt hinzu, was seine Träume zerplatzen ließ: "Der Unterhaltungschef des ZDF hat mir gesagt: 'Uns fehlt die Kohle, dich entsprechend deiner Größe zu verabschieden'."

Es ist nicht das erste Mal, dass Thomas seine Unzufriedenheit mit seinem Abschied aus der Show anspricht. Schon vor einem halben Jahr machte er dies zum Thema in seinem Podcast. Damals tauschte er sich mit Kollege und Freund Mike Krüger (72) aus, der ebenfalls Teil seines letzten Auftritts war. "Er wäre gerne mit einem Bagger von der Bühne gefahren, wurde aber stattdessen in einem Tieflager chauffiert", merkte dieser an. Auch die passenden Musikwünsche zur Aktion haben die Produzenten damals angeblich ignoriert. "So sind Redakteure heute. Und sie arbeiten meiner Meinung nach, genau wie der Meinung von Thomas nach, oft am Publikum vorbei", echauffierte sich Mike damals weiter.

