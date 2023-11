Patzer und Beef: So war die letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe

Die Nostalgie stand diesem Abend eher hinten an! Am Wochenende moderierte Thomas Gottschalk (73) ein allerletztes Mal Wetten, dass..?. Doch ganz ohne Vorkommnisse blieb das große Finale nicht. So stellte der Moderator Matthias Schweighöfer (42) beispielsweise als Matthias Schweinsteiger vor. Doch auch auf dem weißen Sofa machte sich Thomas nicht gerade beliebt – allen voran bei Shirin David (28). Die Fans können über den Abend offenbar nur mit dem Kopf schütteln. Die Details erfahrt ihr im Promiflash-Video.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de