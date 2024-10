Khloé Kardashian teilt Vorher-Nachher-Fotos nach Hautkrebs

Khloé Kardashian (40) hat ihre Fans mit neuen Fotos auf Snapchat überrascht, auf denen sie ihre jüngste kosmetische Behandlung enthüllt. Die Reality-TV-Persönlichkeit zeigte auf den Vorher-Nachher-Bildern, wie sie neun Monate nach der Entfernung eines Hautkrebstumors auf ihrer Wange aussieht. Sie ließ die deutliche Vertiefung, die in ihrem Gesicht zu erkennen war, mit Fillern ausgleichen. Die Einkerbung entstand nach einer Operation im Jahr 2022 aufgrund eines präkanzerösen Melanoms.

Auf Social Media berichtete Khloé ausführlich über den Prozess und die Gründe für ihre Entscheidung: "Ich habe neun Monate nach der Operation gewartet, um die Vertiefung auffüllen zu lassen." Sie betonte, wie wichtig es gewesen sei, dass alles in Ordnung ist, bevor sie sich für die Behandlung entschied. "Wir mussten sicherstellen, dass medizinisch alles sicher ist und mein Arzt hat mir das Okay gegeben", erklärte Khloé.

Der offene Umgang der The Kardashians-Bekanntheit mit ihren gesundheitlichen Herausforderungen zeigt einmal mehr ihre Verbundenheit mit ihren Fans. Bereits in der Vergangenheit sprach Khloé über persönliche Themen, wie beispielsweise ihre Abnehmreise. "Ich habe wirklich jeden unsinnigen Abnehmtrend ausprobiert, nur nicht das, was wirklich funktioniert. Und das ist eine Änderung des Lebensstils", merkte sie in einer Folge von "The Kardashians" an und gab ehrlich zu: "Wenn es Ozempic gegeben hätte, als ich mehr gewogen habe, hätte ich es wahrscheinlich ausprobiert. Denn ich habe alles andere ausprobiert."

Snapchat/ khloekardashian, Snapchat/ khloekardashian Khloé Kardshian, Vorher-Nachher-Collage

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

