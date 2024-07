Abnahme: Khloé Kardashian überrascht mit Ozempic-Geständnis

Khloé Kardashian (40) ist eine ehrliche Haut. In der Vergangenheit sprach sie bereits offen über die Probleme, die sie als junge Frau mit ihrem Aussehen hatte – die Reality-TV-Bekanntheit litt unter dem Vergleich mit ihren Schwestern Kim (43) und Kourtney (45) und hatte mit einem gestörten Essverhalten zu kämpfen. "Wenn es Ozempic gegeben hätte, als ich mehr gewogen habe, hätte ich es wahrscheinlich ausprobiert. Denn ich habe alles andere ausprobiert", gesteht die Zweifach-Mama nun in der aktuellen Folge The Kardashians. Sie macht deutlich: "Ich habe wirklich jeden unsinnigen Abnehmtrend ausprobiert, nur nicht das, was wirklich funktioniert. Und das ist eine Änderung des Lebensstils."

Mittlerweile sei sie dank ihres gesunden Lebensstils aus diesem Mindset herausgewachsen. "Ich mache Zirkeltraining mit Cardio-Intervallen. Ich treibe meine Herzfrequenz immer hoch und runter", schildert die Beauty ihren Trainingsplan. Auch eine ausgewogene Ernährung gehört natürlich dazu – jedoch nimmt Khloé es nicht zu ernst mit den Diäten. Ab und zu gönne sie sich gern eine große Pizza mit viel Käse. Sie erklärt, dass sie mit ihrem Ozempic-Geständnis niemanden dazu motivieren möchte, die Abnehmspritze auszuprobieren. Ganz im Gegenteil: "Ich möchte wirklich zur Gesundheit ermutigen. Mir geht es nicht um die Zahl auf der Waage. Ich denke einfach, dass die Menschen aktiv sein sollten, und es ist mir egal, welche Größe man trägt. Man sollte einfach nur gesund sein und für sich selbst stark sein."

Ob Khloé wirklich so zufrieden mit ihrem Äußeren ist, wie sie es gern darstellt? Fans erwischen den Social-Media-Star regelmäßig dabei, wie er seine Instagram-Fotos mutmaßlich mit Photoshop modifiziert aufhübscht. Kürzlich trieb Khloé es jedoch auf die Spitze – ihre Fans konnten sie kaum noch wiedererkennen. Ein User fragte irritiert: "Ehm... wer soll das sein?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass hinter Khloés Body wirklich nur ein gesunder Lebensstil steckt? Ja, sie ist eben sehr diszipliniert! Na ja, vielleicht hat sie ja doch das ein oder andere Helferlein genutzt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de