Nicht mal Schamane Durek Verrett kann Marius Høiby retten

Der Schamane Durek Verrett (49), der kürzlich die norwegische Prinzessin Märtha Louise (53) geheiratet hat, findet sich inmitten einer komplexen Familiensituation wieder. Eines der Mitglieder seiner frisch angeheirateten Familie zog in den vergangenen Monaten viel Aufmerksamkeit auf sich: Marius Borg Høiby (27), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) und somit der angeheiratete Neffe von Durek. Der Promi-Spross griff im August seine damalige Freundin tätlich an. Doch warum hilft der Schamane den auf Abwege geratenen Marius nicht? "Ich kann nur denen helfen, die offen für meine Hilfe sind. Ich kann es nicht erzwingen", erklärt Durek auf Instagram. Sein Neffe scheint also nicht auf seine spirituelle Unterstützung zu setzen.

Durek ist eine umstrittene Persönlichkeit. Er behauptete unter anderem, halb Mensch, halb Reptil zu sein. Der Journalist Morten Marius Larsen von der Osloer Tageszeitung Vårt Land bezeichnete den Ehemann von Prinzessin Märtha Louise sogar als "gefährlich". So warb er während der Covid-Pandemie beispielsweise für eine "Scheibe", die angeblich seinen Heilungsprozess beschleunigt habe. Morten betont, dass Dureks Ideen "die Realität mehr wegerklären, als dass es den Menschen hilft, in ihr zu leben".

Auch die Mutter des 49-Jährigen, Veruschka Urquhart, scheint nichts von den Machenschaften ihres Sohnes zu halten. Vor der Hochzeit mit der norwegischen Prinzessin bezeichnete Durek die Royals nämlich als Rassisten. "Wie kann er es wagen, so etwas zu sagen", schimpfte sie im Gespräch mit Se og Hør und ergänzte: "Sein Vater windet sich jetzt wahrscheinlich im Grab." Laut Veruschka verhalte sich Durek wie ein "Diktator".

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im August 2024

Instagram / shamandurek Durek Verrett im Juni 2023

