"Will weitere Kinder": Jason Derulo plant Familienzuwachs

Jason Derulo (35) ist fernab seiner erfolgreichen Musikkarriere vor allem eins: Papa eines kleinen Sohns, der ebenfalls den Namen Jason (3) trägt. Wie sehr der Sänger es liebt, Vater zu sein, machte er kürzlich in einem Interview mit Us Weekly deutlich. In diesem offenbarte er: "Ich will weitere Kinder!" Jason zeigte sich selbstbewusst in seiner Rolle als Familienvater und erklärte: "Ich habe das Gefühl, dass ich so viel zu bieten habe. Nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch, weil ich viel durchgemacht habe."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs verriet Jason außerdem, dass er es liebe, seinen Nachwuchs zu verwöhnen. Ab und an mache er aber doch ein paar Abstriche – wie beim diesjährigen Halloween-Kostüm seines Sohnemanns. "Er wird Buzz Lightyear sein. Davor sagte er: 'Ich will eine Schildkröte sein.' Entweder man gibt eine Million Dollar für das Schildkrötenkostüm aus [...] oder es wird wie Müll aussehen. Also entschieden wir uns für Buzz Lightyear." Auch die Eltern des Kleinen werden sich als Toy-Story-Charaktere verkleiden: Jason als Sheriff Woody und dessen Ex Jena Frumes (31) als Porzellinchen.

Der "Talk Dirty"-Interpret und seine frühere Partnerin bekamen ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs im Jahr 2021. Nur wenige Monate später trennten sie sich jedoch. Böses Blut herrscht zwischen dem einstigen Liebespaar aber nicht – beide ziehen an einem Strang, was das Co-Parenting angeht und pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. "Wir haben eine tolle Beziehung und es ist uns egal, ob wir die Leute mit unserer Situation verwirren, denn unsere Situation ist unsere Situation", stellte Jason in einem früheren People-Interview klar.

Instagram / jasonderulo Sänger Jason Derulo mit seinem Sohn Jason King

Instagram / jasonking Jena Frumes, Jason King und Jason Derulo, Juni 2023

