"X-Factor: Das Unfassbare" kehrt mit neuen Folgen zurück

Gruselfans aufgepasst! Wie RTLZWEI nun bekannt gegeben hat, werden kurz nach Halloween vier neue Folgen der Mysteryserie "X-Factor: Das Unfassbare" ausgestrahlt. Moderiert wird das Kultformat wie in alten Zeiten von Jonathan Frakes (72), der für viele Zuschauer im Laufe der Jahre zum Gesicht der Sendung geworden ist. Die Folgen sollen am 1. sowie am 3. November jeweils ab 20:15 Uhr auf dem Sender gezeigt werden. Die Hardcore-Fans können ihren Fernseher an Allerheiligen sogar schon ab acht Uhr morgens einschalten und sich bis zur Ausstrahlung der neuen Geschichten mit alten Folgen auf die Serie einstimmen.

Worum geht es überhaupt in der Sendung? Zu Beginn leitet der Moderator die Folge mit einer optischen Illusion ein, die er benutzt, um den schmalen Grat zwischen Wahrheit und Fiktion zu veranschaulichen. Anschließend werden in jeder Folge insgesamt fünf gruselige oder mysteriöse Geschichten erzählt, die entweder auf einer wahren Begebenheit basieren, oder aber vollständig erfunden sind. Am Ende folgt die Auflösung und der Zuschauer kann raten, ob er die jeweiligen Erzählungen für wahr oder falsch hält. Wie viel Echtheit tatsächlich in den wahren Geschichten steckt, bleibt unklar – bei der Auflösung werden meist nur sehr ungenaue Daten zu den angeblich realen Geschehnissen genannt.

Am 4. November 1998 wurde die allererste Folge der Serie im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Seit dem Jahr 2019 ist es bei dem Privatsender zu einer regelrechten Tradition geworden, an Halloween einen mehr als zehnstündigen "X-Factor"-Marathon zu senden. Neue Folgen sind jedoch eine Seltenheit. Im vergangenen Jahr wurde aufgrund des 25-jährigen Jubiläums der Show eine neue Folge gezeigt, im Vorjahr waren es zwei. Dass es in diesem Jahr gleich vier neue Folgen geben wird, wird die treuen Fans wohl ganz besonders freuen.

RTLZWEI / Marshall Hall "X-Factor: Das Unfassbare", 2022

RTL zwei Jonathan Frakes für "X-Factor: Das Unfassbare"

