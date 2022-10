Halloween-Comeback: Neue Folgen "X-Factor: Das Unfassbare"

Wahrheit oder Fiktion? Die kultige Mysteryserie "X-Faktor: Das Unfassbare" testete viele Jahre das Urteilsvermögen ihrer Zuschauer. In der Show präsentierte Moderator Jonathan Frakes (70) drei Staffeln lang jede Folge fünf mysteriöse Geschichten. Aufgabe der Zuschauer war es herauszufinden, welche der Filme einen wahren Kern enthielten. Nun kommen die Fans bald wieder in den Genuss: Pünktlich zu Halloween kehrt "X-Factor: Das Unfassbare" mit neuen Folgen zurück!

Am 30. Oktober ist es so weit! Auf RTLzwei startet schon morgens ein "X-Factor: Das Unfassbare"-Marathon mit beliebten alten Folgen der Serie. Doch damit nicht genug – laut eines offiziellen Statements des Senders werden die Fans nach all den Jahren mit zwei neuen Folgen um 20:15 Uhr belohnt. Diese werden wie gewohnt von dem Star Trek-Star moderiert und wurden speziell für den deutschen Markt produziert.

Auch Moderator Jonathan schien sich darüber zu freuen. Bereits am 15. Oktober teilte er mit seinem Post ebenfalls die tolle Neuigkeit über Twitter und machte die Fans der Kultserie damit sehr glücklich. "Ich kann die neuen Folgen kaum abwarten!", "Das wird toll!" oder "Ich habe diese Sendung als Kind geliebt", schrieben einige seiner begeisterten Follower.

