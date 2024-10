50 Cent kassiert 15 Mio. Dollar für Auftrittsreihe in Vegas

Rapper 50 Cent (49), bürgerlich Curtis Jackson, wird bald die Bühnen von Las Vegas erobern. Der Musiker hat laut TMZ einen 15-Millionen-Dollar-Deal an Land gezogen, der ihn für eine Reihe von sechs Auftritten im PH Live im Planet Hollywood Resort & Casino verpflichtet. Die ersten Shows werden im Dezember 2025 stattfinden, darunter auch eine exklusive Silvesterfeier. Die Auftrittsreihe trägt den passenden Titel "50 Cent: In Da Club" und verspricht den Fans ein völlig neues Erlebnis mit allen bekannten Hits des G-Unit-Gründers.

Abgesehen von der unglaublichen Gage, die umgerechnet knapp 14 Millionen Euro entspricht, ist dies für den Rapper ein bedeutender Meilenstein. Nachdem 50 Cent bereits zahlreiche Konzerte rund um den Globus gegeben hat, stellt die geplante Auftrittsreihe in Las Vegas einen aufregenden neuen Abschnitt dar. Das Konzept der Shows erlaubt ihm, mit kreativen Ideen zu experimentieren und somit seinen Auftritten zusätzlichen Glanz zu verleihen. Die Fans können daher neben den Klassikern wie "In Da Club", "Candy Shop" und "21 Questions" auch neue Arrangements und Überraschungen erwarten.

Abseits der Bühne ist 50 Cent, der erst kürzlich das Geheimnis um seinen Künstlernamen lüftete, ein vielseitiger Unternehmer. Neben seinen musikalischen Erfolgen hat er in der Vergangenheit in verschiedenen Film- und Fernsehprojekten als Produzent und Schauspieler mitgewirkt. Der 49-Jährige ist also durchaus bekannt für seine Fähigkeit, Herausforderungen anzunehmen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Für das Engagement in Las Vegas stehen daher die Chancen gut, ein weiteres erfolgreiches Kapitel in der facettenreichen Karriere des Rap-Moguls zu werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images 50 Cent, US-Rapper

Anzeige Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images for STARZ 50 Cent während eines Konzerts in New York

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige