Persönliche Gründe? 50 Cent produziert Doku über P. Diddy

Die mutmaßlichen Taten von P. Diddy (54) gehen aktuell um die Welt. Nach seiner Verhaftung vor wenigen Wochen ist nun bereits eine Doku über den Musikproduzenten, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, in der Mache. Produziert wird diese von keinem Geringeren als 50 Cent (49)! "Dies ist eine Geschichte mit erheblichen menschlichen Auswirkungen. Es ist eine komplexe Geschichte, die sich über Jahrzehnte erstreckt, nicht nur über die Schlagzeilen oder Clips, die man bisher gesehen hat", betonte der Rapper laut Variety in einem gemeinsamen Statement mit der Regisseurin des Projekts.

Für 50 Cent dürfte die Doku nicht nur ein Herzensprojekt, sondern auch eine kleine Genugtuung sein – immerhin ist Sean seit Jahrzehnten der erklärte Erzfeind des "If I Can't"-Interpreten. Schon vor rund 20 Jahren spielte er in seinem Song "The Bomb" darauf an, dass der Musikmogul in den Mord an Notorious B.I.G. (✝24) involviert gewesen sei und wisse, wer der Täter sei. Auch an dem Mord an Tupac Shakur (✝25) soll Sean beteiligt gewesen sein, wenn es nach dem 49-Jährigen geht. Zudem wird auch Daphne Joy, 50 Cents Ex und Mutter seines Sohnes Sire, erwähnt – diese habe er als "Sexarbeiterin" bezahlt.

Angekündigt hatte 50 Cent das Filmprojekt erstmals im Dezember, nachdem Sean von mehreren Frauen angeklagt worden war. Die Klägerinnen, unter anderem seine Ex-Freundin Cassie (38), warfen ihm damals sexuelle Gewalt vor. Seither haben sich weitere mutmaßliche Opfer gemeldet – sie unterstellen dem 54-Jährigen unter anderem, sie unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben.

50 Cent bei der "Power Book II: Ghost"-Premiere in New York City

Sire und Daphne Joy im Mai 2024

