Scheidung von Kyle Walker? Annie trifft sich mit Anwälten

So ein Drama: Nachdem über Weihnachten des vergangenen Jahres bekannt wurde, dass Kyle Walker (34) bereits zwei außereheliche Kinder gezeugt hat, schmiss ihn seine Frau Annie Kilner im hohen Bogen aus dem Haus. Seitdem soll der Fußballer alles daran setzen, die Vergebung seiner Noch-Frau zu erhalten – doch jetzt wirkt es, als wären seine Anstrengungen umsonst gewesen. Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtet, ist Annie mit Scheidungsanwälten in Kontakt. "Sie ist darauf vorbereitet, die Sache durchzuziehen", meint die Quelle und fügt hinzu: "Sie lässt sich nicht beirren und hat mit Anwälten bereits darüber gesprochen, wie die Zukunft aussehen könnte." Die Scheidung war das ganze Jahr über eine ständige Bedrohung, aber die Dinge beginnen sich zuzuspitzen."

Dabei schien es zuletzt, als würde sich das Drama um die Ehe der beiden wieder legen. Vor wenigen Tagen meldete sich ein Informant bei demselben Magazin und behauptete, Annie und Kyle hätten einen Weg gefunden, ihre Beziehung zu retten. "Sie hat ihm gesagt, dass sie es nur dann noch einmal versuchen wird, wenn er ihr zuerst die Hälfte seines Geldes gibt", gab die Quelle preis. Damit würden der Spielerfrau etwa 18 Millionen Euro zukommen – die der Fußballer laut dem Insider gerne an seine Herzensdame abgeben wolle. Er sehe es als "Sicherheit für seine Kinder" an, denn davon haben die beiden immerhin vier.

Als wäre das Drama zwischen den Eheleuten nicht schon explosiv genug, mischt auch Kyles Affäre Lauryn Goodman immer wieder mit. Die TV-Bekanntheit schoss mehrmals scharf gegen den Sportler und seine Frau und stand schon mit Kyle vor dem Familiengericht, verlor den Prozess jedoch. Zuletzt zog sie in Betracht, die Polizei gegen Annie einzuschalten, weil diese in Textnachrichten an Freunde angeblich Drohungen gegen Lauryn ausgesprochen hätte. Ob die gemeinen Nachrichten wirklich von Annie stammen, wurde bisher nicht bestätigt. Ebenfalls unklar ist, ob Lauryn gegen das Model wirklich vorgegangen ist.

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

Getty Images Lauryn Goodman, Realitystar

