Simone Lugner dementiert die angeblichen Kündigungsgründe

Simone Lugner, die Witwe des kürzlich verstorbenen Unternehmers Richard Lugner (✝91), wehrt sich gegen die Vorwürfe des Lugner-City-Geschäftsleiters Gerald Friede, die sie in ein schlechtes Licht rücken. Dieser behauptete kürzlich, Simone habe Jacqueline Lugner, die Tochter ihres verstorbenen Mannes, aus dem bekannten Einkaufszentrum hinausdrängen wollen und schlecht über das Unternehmen gesprochen. Aus diesen Gründen sei sie gekündigt worden. Simone, die auf Wunsch ihres Mannes in der Geschäftsführung tätig war, hingegen bestreitet die Anschuldigungen und bezieht in einem Interview mit oe24 Stellung: "Ich wollte Jacqueline nie mobben. Ich hatte gar keinen Kontakt zu ihr. Und ich habe auch nie schlecht über Lugner City geredet. Ich habe nur meine Wahrnehmung auf ein einzelnes Event geschildert und einen Vergleich zum letzten Jahr gezogen."

Zudem beteuert sie, dass sie ihre Aufgaben stets wahrgenommen habe und sogar Vorschläge gemacht, wie sie sich im Unternehmen einbringen könne. "Ich habe eine Aufgabenliste erstellt und an die Geschäftsführung geschickt", verrät Simone. Sie beharrt außerdem darauf, dass Richard ihr zu Lebzeiten eine echte Führungsposition zugedacht habe: "Ich hatte Einblick in die Zahlen der Lugner City und weiß viele Interna. Wenn Richard das nicht gewollt hätte, hätte er mir diesen Einblick nicht gewährt."

Der Streit zwischen Simone und der Geschäftsführung von Lugner City entstand nach ihrer Entlassung. Damals behauptete Simone, dass sie ohne Angabe von Gründen gekündigt worden sei. Vor wenigen Tagen gab Gerald Friede, der Geschäftsleiter des Unternehmens, dann ein Statement gegenüber t-online ab. "Es war untragbar, dass Simone L. täglich über die Medien versucht, sich in die Geschäftsführung reinzureklamieren und die Aufgabenteilung nach ihren Vorstellungen zu gestalten. In keinem Unternehmen der Welt wird das toleriert", erklärte er und fügte hinzu: "Zudem gab sie täglich mit den Geschäftsführern nicht abgesprochene Interviews zur Unternehmensführung und Geschäftsleitung."

ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Simone Lugner, 2024

