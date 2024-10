Artem Chigvintsev will trotz Vorwürfen Versöhnung mit Nikki

Ob das wirklich möglich ist? Artem Chigvintsev (42) und seine Ex Nikki Garcia (40) streiten seit September in ihrem Scheidungsverfahren. Außerdem warf der Profitänzer der Wrestlerin vor, in einem Streit sogar handgreiflich geworden zu sein. Nun scheint der gebürtige Russe allerdings zurückzurudern. Laut eines Insiders wolle Artem sich mit seiner Ex vertragen und das zum Wohle ihrer Familie. "Artem wollte sich mit Nikki versöhnen. Er will nicht, dass die Familie getrennt wird und [würde] das gerne hinter sich lassen", verrät die Quelle gegenüber Us Weekly. Allerdings soll Nikki dem aktuell noch im Weg stehen und kein Interesse an einer Versöhnung haben. Zumal der gebürtige Russe wohl auch den Wunsch hege, ganz zu seiner Familie zurückkehren zu können, was die Sportlerin aber als Rückschritt sehe: "Nikki will vorwärtsgehen."

Auslöser für die Scheidung des einstigen Traumpaares war ein unschöner Vorfall, der sich wenige Wochen bevor Nikki die Scheidung einreichte, zugetragen haben soll: Artem wurde wegen eines Vorfalls häuslicher Gewalt verhaftet. Das soll die Spitze des Eisbergs gewesen sein, weshalb der WWE-Star einen Schlussstrich unter die Ehe zog. Doch damit sollte das Drama erst beginnen, denn aufgrund der unterschiedlichen Sorgerechtsvorstellungen für ihren gemeinsamen Sohn Matteo scheint aktuell kaum eine Einigung in Sicht. Aber auch das Thema "häusliche Gewalt" war noch nicht vom Tisch. Nachdem der 42-Jährige alle Vorwürfe von sich wies und die Staatsanwaltschaft auch keine Anklage erhob, feuerte er selbst mit der Anschuldigung, Nikki habe ihn angegriffen, zurück. Mittlerweile gibt es auf beiden Seiten einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen den anderen.

Mit der Scheidung endet eine Ehe, die rund sieben Jahre hielt. 2017 lernten Artem und Nikki sich in der Show Dancing with the Stars kennen – er war der Profitänzer und sie seine prominente Schülerin. Aber aus Tanzpartnern sollten Lebenspartner werden. 2020 konnte das Noch-Ehepaar seine Beziehung mit der Geburt ihres Sohnes krönen. Zwei Jahre nach Matteos Ankunft läuteten dann endlich die Hochzeitsglocken. Ende August 2022 sagten Artem und Nikki endlich "Ja" – und das vor laufenden Kameras. Bei Instagram verkündete die 40-Jährige stolz: "Wir haben uns das Jawort gegeben und können es kaum erwarten, die ganze Reise mit euch allen zu teilen, wenn unsere vierteilige Event-Serie 'Nikki Bella Says I Do' Premiere feiert."

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev und Nikki Bella, Dezember 2020

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo

