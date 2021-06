Film-Liebhaber aufgepasst – es gibt spannenden Nachschub mit Jannis Niewöhner (29) in der Hauptrolle. Längst schon ist der 29-Jährige nicht mehr nur der attraktive junge Mann von nebenan. Seit seinem Durchbruch im Jahr 2013 mit dem Fantasy-Blockbuster "Rubinrot" hat sich der Darsteller auch durch ernste Streifen einen Namen gemacht. Jetzt überzeugt Jannis im Drama "Kids Run" erneut mit seinem schauspielerischen Talent.

Seit vergangener Woche ist der Spielfilm per Video-on-Demand erhältlich, wie Filmstarts kürzlich berichtete. In "Kids Run" verkörpert Jannis den verschuldeten dreifachen Vater Andi, der seine Karriere nach einer besonders gefährlichen K.O.-Niederlage eigentlich schon aufgegeben hatte. Doch nun droht die Mutter seiner Kinder, gespielt von Lena Tronina (31), damit, ihm das Sorgerecht zu entziehen, sofern der Ex-Boxer seine Schulden nicht begleichen kann. Deswegen sieht sich Andi gezwungen, wieder in den Ring zu steigen.

Das Box-Drama feierte im Rahmen der Berlinale vergangenes Jahr seine Weltpremiere und soll in den kommenden Monaten außerdem auf den Leinwänden der deutschen Kinos zu sehen sein. Bereits im vergangenen Jahr konnte das Ensemble rund um die Regisseurin Barbara Ott die Jury des Deutschen Schauspielpreises mit seiner Leistung überzeugen. Bei der Preisverleihung im Restaurant "Spindler & Klatt" hatte die Crew die begehrte Auszeichnung gewonnen.

Getty Images Jannis Niewöhner und Maria Ehrich bei der Premiere von "Rubinrot" im März 2013

Getty Images Das Team von "Kids Run" beim Deutschen Schauspielpreis 2020

Getty Images Jannis Niewöhner bei der Preisverleihung des Deutschen Schauspielpreises 2020

