Jannis Niewöhner (29) hat eine neue Liebe gefunden – und das ganz ohne zu Swipen! Auf der Leinwand lässt der Schauspieler regelmäßig die Herzen höherschlagen. Erst im Sommer begeisterte er im Drama "Kids Run" als Boxer das Publikum. Abseits der Kamera ging der Darsteller sieben Jahre mit seiner Kollegin Emilia Schüle (28) durchs Leben, bevor sie sich 2015 trennten. Nun verrät Jannis: Es gibt wieder eine Frau an seiner Seite!

Mit Bunte sprach der 29-Jährige über sein Liebesleben. Von Dating-Apps wie Tinder habe er nie viel gehalten. "Neulich hat mir ein Freund erzählt, dass es jetzt auch eine Promi-Variante gibt. Aber weder das eine noch das andere wäre was für mich", gab sich Jannis skeptisch. Dafür hätte er inzwischen ohnehin gar keine Verwendung mehr. "Ich bin aber sowieso in dieser Hinsicht wieder sehr glücklich", plauderte der "Rubinrot"-Star aus. Er ist wieder in festen Händen.

Was das Kennenlernen angeht, lässt Jannis es gerne locker angehen. "Viele machen sich viel zu viel Druck, welche Dating-Regeln man zu beachten hat", teilte der Beau seinen Eindruck. Er selbst verabrede sich einfach und warte ab, was passiert: "Dann ergibt sich das – oder auch nicht. Für mich muss sich eine Begegnung organisch entwickeln."

ActionPress Jannis Niewöhner und Emilia Schüle im April 2018 in Berlin

Getty Images Jannis Niewöhner bei der Premiere des Films "Narziss und Goldmund" 2020

Getty Images Jannis Niewöhner bei der Bottega Veneta-Fashion Show in New York, Februar 2018

