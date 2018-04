Am Freitag fand die wichtigste Veranstaltung des deutschen Kinojahres statt: die Verleihung des Deutschen Filmpreises 2018! Die Schauspieler Emilia Schüle (25), Kostja Ullmann (33) und Jannis Niewöhner (26) sind Botschafter der Award-Show. Mit Promiflash sprachen sie bei dem Event über ihre Arbeit. Können sie sich an ihren schwierigsten Part erinnern? "Das ist schwer zu beantworten. Ich glaube, dass jede Rolle für sich genommen sehr anspruchsvoll ist. Man sucht ja auch immer irgendwie die Herausforderung in jeder Rolle", erklärte Kostja im Interview.



