Mit Kids: Stacey Solomon zeigt sich ungefiltert im Bikini

Stacey Solomon (34) sorgt auf Instagram für Begeisterung mit ihrem ehrlichen Post, auf dem sie ihren unretuschierten Körper im Bikini am Strand zeigt. Darauf sind zudem süße Aufnahmen mit ihren Kindern zu sehen. Die fünffache Mutter befindet sich aktuell im Urlaub und gibt zu, sich im Vorhinein Sorgen um ihr Aussehen gemacht zu haben. "Ich habe dieses Jahr nicht so regelmäßig ins Fitnessstudio gehen können wie letztes Jahr. Aus irgendeinem Grund war ich deshalb vor dem Urlaub unsicher. Ich hatte Angst, dass die Leute es bemerken könnten, was eigentlich so albern ist, da ich normalerweise nicht darüber nachdenke", gibt sie ehrlich zu. Die entstandenen Fotos von ihrem Strandtag haben sie aber vom Gegenteil überzeugt: "Beim Anblick der Bilder vom Strand gestern habe ich jedoch erkannt, dass ich immer noch wunderschön bin." Die Sängerin betont weiter, wie wichtig es ihr sei, ihren Töchtern beizubringen, ihre Schönheit nicht an anderen zu messen und Dinge zu tun, die sie glücklich machen, anstatt einem bestimmten Aussehen hinterherzujagen.

Die Fans loben Stacey für ihre Ehrlichkeit und ihren Mut, einen unverfälschten Blick auf ihren Körper zu werfen. Ein Kommentator schreibt: "Echter Körper, keine Filter, kein falscher Mist – einfach nur Schönheit pur." Ein anderer Benutzer fügt hinzu: "Du bist ein Vorbild für Frauen und Mädchen jeden Alters. Deine Kinder werden diese Fotos schätzen und eine fröhliche und liebevolle Mutter sehen." Stacey genießt derzeit ihre Auszeit mit Ehemann Joe Swash und ihren Kindern Rex, Rose und Belle sowie ihren Söhnen Zachary und Leighton aus früheren Beziehungen.

Vor vier Monaten zeigte sich Stacey ebenfalls von ihrer offensten Seite, als sie in einem Instagram-Video ihren Followern die Realität hinter ihren durchtrainierten Fotos offenlegte. Damals präsentierte sie ihren Bauch, der das Ergebnis eines intensiven Fitnessprogramms gewesen war, und witzelte darüber, dass sie trotz ihrer Fortschritte immer noch mit ihren Hüftpolstern kuscheln könne. "Ich finde es wichtig, euch zu sagen, dass ich so aussehe, wenn ich die Sportklamotten ausziehe", erklärte sie damals. Stacey belehrte ihre Fans darüber, dass der vermeintlich perfekte Körper oft von Kleidung, Tagesform oder Kamerawinkel abhängt und wollte damit mehr Realität ins Netz bringen.

Anzeige Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren Kindern im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Staceys Beitrag? Total stark! Na ja, nicht so besonders... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de