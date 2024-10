"Gegen jede Gewalt": Thomas Gottschalk bedauert Ohrfeigen

Thomas Gottschalk (74) sorgt aktuell für eine Negativschlagzeile nach der anderen. Im Rahmen seiner neuen Buchveröffentlichung waren alte Textpassagen aus seinem Werk "Herbstblond" aus dem Jahr 2015 wieder aufgetaucht. Darin schilderte der einstige Wetten, dass..?-Moderator Situationen, in denen er seinen Söhnen Tristan und Roman im Kindesalter Ohrfeigen verpasst hatte. Laut T-Online sprach Thomas das schwierige Thema während der aktuellen Lesetour zu seinem neuen Buch "Ungefiltert" an. "Dass ich meinem Sohn eine gefegt habe, tut mir heute noch leid", ruderte er zurück und stellte klar: "Ich habe meinen Sohn nie mit Ohrfeigen erzogen. Ich bin gegen jede Form von Gewalt."

Zudem griff Thomas eine der beschriebenen Situationen noch einmal auf und versuchte seinem Publikum die damalige Lage etwas verständlicher zu beschreiben. Er habe gemeinsam mit seinem Sohn ein Geschäft betreten, in dem eine Platte des einstigen Beatles-Mitglieds Paul McCartney (82) gespielt habe. "Und da hat er gedacht, man muss damit scratchen. Da habe ich einfach nur reagiert. Das war ein Reflex", betonte der 74-Jährige und ergänzte: "Eine Ohrfeige, die ich heute noch bedauere."

In seinem früheren Buch greift Thomas mehr solcher Momente auf. "Als ich meinem Sohn Roman unbeherrscht eine knallte, weil er drei Kugeln Vanilleeis vor die Eistheke fallen ließ, [...]", heißt es beispielsweise in einer anderen Passage des Werks. Aufgrund der heftigen Kritik, die dem Entertainer zurzeit entgegenschlägt, äußerte sich Thomas vor Kurzem zu den Vorwürfen. Im Gespräch mit Spiegel erklärte der TV-Star in Bezug auf sich selbst: "Ich bedauere auch keine Ohrfeige, die ich bekommen habe. Sie haben mir nicht geschadet."

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2023

