Sollte Nick Jonas in Prag Ziel eines Laserangriffs werden?

Nick Jonas (32), bekannt als Mitglied der Jonas Brothers, erlebte am Dienstagabend während eines Auftritts in Prag einen beängstigenden Moment. Ein Fan hatte offenbar einen Laser auf ihn gerichtet, woraufhin Nick mitten im Song abrupt die Bühne verließ. Er wirkte laut Daily Mail sichtlich panisch und zeigte mit seinen Händen das Zeichen für "Time-out", bevor er hastig in den Backstage-Bereich lief. Seine Brüder Joe Jonas (35) und Kevin Jonas (36) blieben zunächst stehen, folgten ihm aber kurze Zeit später. Nach diesem unerwarteten Zwischenfall pausierte die Show einige Minuten, bevor die Band auf die Bühne zurückkehrte, um das Konzert fortzusetzen.

In einer von einem Fan via TikTok verbreiteten Videoaufnahme ist zu sehen, wie Nick zunächst auf einem Stuhl sitzt und dann plötzlich aufspringt, um von der Bühne zu eilen. Zahlreiche Fans teilten unter dem Beitrag ihre Erleichterung, dass es Nick gut geht und nichts Schlimmes passiert ist. Dennoch sind sich die Anhänger der Brüder einig, dass derartige Bedrohungen insbesondere bei Konzerten viel zu leicht auftreten können. "Die Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen", schrieben einige "Jonatics", wie sich die Fans der Band nennen, auf X, ehemals Twitter.

Die Jonas Brothers, die 2005 durch ihren Auftritt im Disney Channel berühmt wurden, haben bereits eine lange und bewegte Karriere hinter sich. Nach einer Trennung der Brüder im Jahr 2013, die durch kreative Differenzen und zwischenmenschliche Spannungen verursacht wurde, fanden die Geschwister 2019 wieder zusammen. Dieses Jahr wurden sie mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet – eine Ehrung, die ihre einzigartige musikalische Reise und ihren weiterhin andauernden Einfluss auf die Popkultur anerkennt.

Getty Images Die Jonas Brothers im Jahr 2023

Getty Images Nick Jonas, Kevin Jonas und Joe Jonas, Mitglieder der Band "Jonas Brothers"

