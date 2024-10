Andrew Garfield besucht Premiere mit Florence-Pappaufsteller

Andrew Garfield (41) sorgte bei der Premiere seines neuen Films "We Live In Time" am Donnerstagabend in London für Aufsehen: Der Schauspieler lief nicht etwa mit seiner Co-Darstellerin Florence Pugh (28), sondern mit einem Pappaufsteller von ihr über den roten Teppich. Da die Schauspielerin aktuell mit Dreharbeiten für ein anderes Projekt beschäftigt ist, konnte sie bei der Premiere nicht physisch anwesend sein – doch immerhin konnte sie durch Andrews ungewöhnliche Geste im Blitzlichtgewitter an seiner Seite strahlen.

In "We Live In Time" verkörpert Florence die junge Köchin Almut, die mit einer Krebsdiagnose konfrontiert ist. Andrew spielt ihren Partner Tobias, einen Marketingmanager und Vater ihrer dreijährigen Tochter. Die Handlung beginnt damit, dass Tobias von Almut angefahren wird und im Krankenhaus aufwacht, wo sich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden entwickelt. Doch als Almuts Krebs zurückkehrt, werden ihre Zukunftspläne auf eine harte Probe gestellt. Die Krankheitsgeschichte ihrer Rolle in dem Film, der im Frühjahr des vergangenen Jahres gedreht wurde, erklärt auch Florence' radikale Frisurenwahl bei der Met Gala 2023: Hier sorgte sie mit rasiertem Kopf für Aufsehen.

Florence sprach in einem früheren Interview mit der britischen Vogue über die persönliche Bedeutung dieser Rolle: "Ich war im richtigen Alter für diesen Film zu diesem Zeitpunkt meines Lebens. Letztes Jahr habe ich viel Seltsames in Beziehungen erlebt und ein Teil der Geschichte ist, nicht passiv zu sein und sich nicht einfach treiben zu lassen." Andrew erinnerte sich scherzhaft an die Dreharbeiten der emotionalen Szene, in der er ihr den Kopf rasiert: "Was, wenn ich aus Versehen den Kopf einer der besten Schauspielerinnen ihrer Generation ruiniere?" Beide Schauspieler sind bekannt für ihre Hingabe an ihre Rollen. Florence begeisterte bereits in Filmen wie "Little Women", "Midsommar" und "Oppenheimer", während Andrew in Werken wie "The Social Network", "Hacksaw Ridge" und "Tick, Tick... Boom!" zu sehen war.

Getty Images Andrew Garfield mit einem Pappaufsteller von Florence Pugh beim London Film Festival, Oktober 2024

Getty Images Florence Pugh bei der Met Gala 2023

