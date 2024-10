Jennifer Lopez plant ein fulminantes Comeback für 2025

Jennifer Lopez (55) plant für 2025 ein großes Karriere-Comeback, nachdem Ben Affleck (52) ihr im Jahr 2024 das Herz gebrochen hat. Die 55-jährige Sängerin und Schauspielerin möchte der Welt zeigen, dass sie sich von ihrem turbulenten Liebesleben nicht unterkriegen lässt. "Sie will, dass das nächste Jahr ihr bestes Jahr überhaupt wird, um zu zeigen, dass ihr chaotisches Liebesleben sie nicht niedergeschlagen hat", verriet ein Insider gegenüber DailyMail. Mit mehreren großen Projekten möchte Jennifer wieder ins Rampenlicht treten und alle Zweifler eines Besseren belehren.

Eines dieser Projekte ist ihr Streben nach dem Oscar als "Beste Nebendarstellerin" für ihre Rolle als hart arbeitende Mutter in dem Film "Unstoppable". Bemerkenswert ist, dass Ben einer der Produzenten dieses Films ist. Genauso wie sein langjähriger Freund Matt Damon (54). "Ben und Matt werden sie unterstützen, während sie versucht, die Academy zu überzeugen", betonte die Quelle zuversichtlich. Außerdem plant JLo, im Sommer 2025 ihre lang erwartete Greatest-Hits-Tournee zu starten, nachdem sie diese aufgrund der Trennung von Ben abgesagt hatte.

Die Trennung von Ben war für Jennifer ein schwerer Schlag, besonders da sie am 20. August, ihrem zweiten Hochzeitstag, die Scheidung eingereicht hatte. Sie wurde oft als Problem in ihren gescheiterten Ehen dargestellt, zu denen Ojani Noa (50), Cris Judd und Marc Anthony (56) zählen. Auch ihre Verlobung mit Alex Rodriguez (49) endete unglücklich. Jennifer ist entschlossen, 2025 neu durchzustarten und sich auf ihre Karriere zu konzentrieren. Ihr Wunsch nach einem Oscar wurzelt auch in der Enttäuschung, dass sie für ihre Rolle in "Hustlers" keine Nominierung erhalten hat. Neben ihren Filmprojekten arbeitet sie auch an ihrer Rolle in dem Musical-Film "Kiss of the Spider Woman" und plant neue Produkte für ihre Marken Delola und JLo Beauty.

Getty Images Jennifer Lopez bei der "Unstoppable"-Premiere in Toronto im September 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

