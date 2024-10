Gesundheitlicher Rückschlag: Til Schweiger erneut in Klinik

Til Schweiger (60) befindet sich derzeit erneut in der Berliner Charité. Der Schauspieler und Produzent wird in dem Krankenhaus laut Berichten der Bild wegen einer notwendigen Prostata-Operation behandelt. Diese wurde erforderlich, da Medikamente nicht mehr ausreichend waren, um seine gesundheitlichen Beschwerden aufgrund der gutartigen Prostatavergrößerung zu lindern. Die Sorge um den beliebten Schauspieler wächst, insbesondere nach einer Reihe gesundheitlicher Rückschläge in den vergangenen Monaten.

Bereits im April musste Til wegen einer Blutvergiftung auf Mallorca behandelt werden, bei der ihm nach eigenen Angaben sogar eine Beinamputation drohte. Zudem steht ihm eine Herzoperation bevor, bei der ein Stent eingesetzt werden soll, wie das Umfeld des "Keinohrhasen"-Stars gegenüber dem Newsportal berichtete. Doch dieser geplante Eingriff muss warten, bis sein Bein vollständig geheilt ist, da die Risiken für Komplikationen zu hoch wären.

Abseits seiner gesundheitlichen Herausforderungen ist Til vor allem als liebevoller Vater bekannt. Mit seinen vier Kindern, darunter die Schauspielerinnen Luna (27) und Emma (21), pflegt er ein enges Verhältnis. Die beiden Töchter traten in die Fußstapfen ihres Vaters und sind in der Filmbranche erfolgreich unterwegs. Während Luna weiterhin alles auf eine erfolgreiche Schauspielkarriere setzt, hat Emma vor, die angestammten Pfade ihrer Familie zu verlassen. "Es ist geplant, ab November für die nächsten neun Monate auf eine Kunstschule in Italien zu gehen", erklärte die 21-Jährige erst kürzlich gegenüber Bild.

Instagram / tilschweiger Til Schweiger, Schauspieler

Getty Images Luna, Til und Emma Schweiger im Januar 2024

