Claudia Effenberg genervt von Giulia Siegel und Verena Kerth

Claudia Effenberg (58) plant, häufiger in München zu Gast zu sein. Auf so manch eine Promi-Lady der bayrischen Hauptstadt hat das Model aber eher wenig Lust, wie es jetzt gegenüber RTL betont: "Ich brauche solche Leute nicht um mich herum, die machen mich aggro!" Welche Damen sie damit meint – daraus macht die Blondine keinen Hehl: "Giulia Siegel, ich hab dich angelogen – tut mir leid! Ich bin nicht gehackt worden, ich hab dich einfach blockiert…" Außerdem habe sie keinen Nerv auf Verena Kerth (43). Claudia stellt belustigt klar: "Ich lasse mir immer die Gästelisten geben und wenn zwei Namen auftauchen oder drei oder vier, dann bin ich sofort raus!"

Dass Claudia nicht sehr gut auf Giulia zu sprechen ist, zeigte sich zuletzt auch in der Show "Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach". In der Sendung verriet die 58-Jährige, dass sie der Fernsehmoderatorin die Allstars-Dschungelcamp-Krone nicht gönnen würde. Diese holte daraufhin zum verbalen Rückschlag aus und wetterte: "Ich finde sie peinlich. Sie hat versucht, mit dem Strom zu schwimmen und nicht gesehen, wie es mir wirklich ging. So eine Bekanntschaft braucht kein Mensch!"

Im vergangenen Jahr mischte Claudia ebenfalls im Dschungelcamp mit. Gegenüber Promiflash betonte sie vor ein paar Monaten, welche Person sie jetzt gerne in dem Format sehen möchte: keinen Geringeren als ihren Ehemann Stefan Effenberg (56). Sie war aber nicht der Meinung, dass ihr Schatz eine hervorragende Figur im Urwald machen würde, sondern lachte: "Nach zwei Stunden wäre mein Mann draußen. Nach höchstens zwei Stunden!"

Getty Images Claudia Effenberg, Model

Getty Images Stefan und Claudia Effenberg im Juni 2015

