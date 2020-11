Verkündet Safaree Samuels (39) damit wirklich sein Ehe-Aus? Der Ex-Freund von Nicki Minaj (37) schien 2018 in Erica Mena seine große Liebe gefunden zu haben. Im Oktober 2019 haben sich die beiden sogar das Jawort gegeben und wenige Monate später sind der Rapper und seine Liebste zum ersten Mal Eltern geworden. Jetzt scheint das Liebesglück aber schon wieder vorbei zu sein: Mit einem eigenwilligen Social-Media-Post deutet Safaree an, sich scheiden zu lassen.

Schon seit etwa einem Monat gibt es Gerüchte, bei den beiden könnte es kriseln. Jetzt teilte der 39-Jährige einen Instagram-Post, in dem er vor einem orangefarbenen Sportwagen posiert. Dazu schrieb er: "Junggeselle! Ich beende 2020 auf die richtige Art und Weise." Dieser Kommentar ist für viele seiner Follower schon ziemlich eindeutig. Noch auffälliger ist allerdings: Safaree vertaggte in seinem Bild den Account der US-amerikanischen Gerichtssendung "Divorce Court", in der es um Paare geht, die mitten in einer Scheidung stecken.

Bereits seit Wochen sorgen der Musiker und seine Vielleicht-Ex mit kryptischen Posts für Spekulationen. Erst vor wenigen Stunden meinte er zum Beispiel auf Twitter: "Ich finde die Möglichkeit, jemanden zu blockieren, ist der beste Teil des iPhones. Das sorgt für so viel Frieden und Ruhe. Eine gute Möglichkeit, Idioten fernzuhalten."

Instagram / safaree Safaree Samuels im November 2020

Getty Images Safaree Samuels im Hollywood Palladium in Los Angeles

Getty Images Safaree Samuels und Ehefrau Erica

