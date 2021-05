Dieses Paar hält seine Fans auf Trab! Nach dem Ende seiner jahrelangen Beziehung mit der Rapperin Nicki Minaj (38) schien Safaree Samuels (39) in Erica Mena seine Frau fürs Leben gefunden zu haben: 2019 heirateten die beiden und wurden nur kurze Zeit später zum ersten Mal Eltern. Ende des vergangen Jahres deutete der Rapper an, dass er sich von Erica scheiden lassen wolle, was er aber später widerrief. Jetzt gibt es erneut große Neuigkeiten bei dem Paar: Nur gut ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter verkünden Safaree und Erica eine weitere Schwangerschaft!

Die kleine Tochter des Paares bekommt bald noch ein Geschwisterchen! Das gaben der Rapper Safaree und die TV-Persönlichkeit Erica mit Posts auf ihren Instagram-Accounts am Montagabend bekannt. Die Bilder zeigen Erica mit großem Babybauch – und ihren Mann in einem Haufen Bargeld! Unter dem Post des Schwangerschafts-Shootings der ungewöhnlichen Art schreibt Erica: "Eine Ehe ist überhaupt nicht einfach. Aber eine eigene Familie macht das alles wieder wett!"

Safaree hingegen zeigt sich unter seinem Post humorvoll: "Zwei Babys in unter zwei Jahren – Zeit, eine Sterilisation durchzuführen" und fügt einige Lachsmileys hinzu. Das Geschlecht des Babys scheinen die beiden trotz der weit fortgeschrittenen Schwangerschaft jedoch noch nicht zu kennen: "Am besten wird es ein Junge", hofft der 39-Jährige in einem weiteren Beitrag.

