Safaree Samuels (39) im Papaglück! Der "Paradise"-Rapper und seine Frau Erica Mena wurden bereits im vergangenen Jahr Eltern einer kleinen Tochter. Doch anschließend lief es nicht allzu gut bei den beiden – nur kurz nachdem sie im Mai ihre erneute Schwangerschaft verkündet hatte, reichte Erica die Scheidung ein. Trotz ihrer Trennung sind die beiden nun wieder vereint – denn ihr kleiner Sohn ist zur Welt gekommen!

Die Geburt seines Sonnenscheins, der nur ein gutes Jahr nach seiner Schwester das Licht der Welt erblickte, verkündete Safaree mit einem Papa-Sohn-Bild auf seinem Instagram-Account: "Mr. Straitt Jr. ist da!" Mit dem Titel des süßen Schnappschusses spielte er wohl auf sein Album "Straitt" aus dem Jahr 2020 an und verkündete im selben Atemzug das Geschlecht des Babys.

In seiner Story veröffentlichte er eine weitere Aufnahme der Hand seines Babys, zu der er schrieb: "Noch so einer wie ich, das ist alles, was die Welt brauchte". Den Gag auf seine Kosten machte er dann allerdings mit einem lachenden Emoji kenntlich.

Getty Images Safaree Samuels und Erica Mena im August 2019

Getty Images Erica Mena und Safaree Samuels

Instagram / iamerica_mena Erica Mena, 2021

