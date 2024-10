Streit eskaliert: Erster Kandidat bricht "7 vs. Wild" ab

Die 7 vs. Wild-Gruppe verliert einen Teilnehmer. In Folge sechs der Survivalshow setzen die Kandidaten ihre Auseinandersetzung der vergangenen Folge fort. Vor allem Stefan Hinkelmann von "Survival Deutschland" und Biologe Joe Vogel bekommen sich erneut in die Haare. Der Auslöser war eine gefährliche Situation in der Nacht, als das Feuer im Camp außer Kontrolle geriet. Der Schuldige ist schnell gefunden, denn die Gruppe ist der Meinung, Stefan hätte auf das Feuer Acht geben müssen. "Was Survival angeht, was dieses Thema, das wir hier gerade haben, angeht, hast du null Ahnung. [...] Und wenn du hier den Macker machst, dann ist das Blenderei", schimpft Joe gegen Stefan. Der zeigt sich zunehmend genervt und schießt direkt zurück: "So geht das seit Frankfurt schon. Es ist ein durchgehender Zug, seit Frankfurt sind diese Sticheleien und Beleidigungen in meine Richtung da." Für den Outdoor-Experten ist die Konsequenz klar – er hat die Nase voll und entscheidet sich, die Show zu verlassen.

Gesagt, getan! Stefan zieht die Reißleine und drückt den gelben Knopf, um abgeholt zu werden. Er glaube, dass die Gruppe so mehr Spaß an der Erfahrung habe und er "seine Nerven schonen" könne. Im Vieraugengespräch mit Julia Beautx (25) schlägt der Content Creator aber noch einen anderen Ton an. "Ey, das ist so ein krasses Mobbing, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Weißt du, wie oft der mich hier beleidigt?", meint er. Julia versteht Stefan – auch ihr sind die Aussagen der Gruppe zu viel. Der Notruf kommt noch vor dem Frühstück in der Zentrale an und Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) traut seinen Ohren nicht. Zumal ein Mitarbeiter erklärt, dass Joe in einer Auseinandersetzung mit Stefan eigentlich anders reagieren wollte: "Aber Joe hat gesagt, wenn das passiert, entfernt er sich selbstständig von der Gruppe."

Dass Stefan und Joe in diesem Leben wohl keine Freunde mehr werden, wurde schon in den vergangenen Folgen klar. Auch im Hintergrund scheint einiges im Argen zu liegen. So erzählte Stefan auf YouTube, dass er zu einer exklusiven Watchparty mit allen Teilnehmern gar nicht erst eingeladen worden sei. Joe meldete sich direkt zurück und dementierte diese Aussage. Er konnte sich aber nicht zurückhalten und bezeichnete seinen Kollegen als "unglaubwürdig und unprofessionell". Von Frieden scheinen die beiden weit entfernt zu sein.

Instagram / survival_deutschland Stefan Hinkelmann im Juli 2019

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Survival-Profi und "7 vs. Wild"-Kandidat 2024

