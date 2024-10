Spoiler: Spaltet sich "7 vs. Wild"-Gruppe schon an Tag eins?

Am Dienstag ging endlich die neue Staffel 7 vs. Wild an den Start. Wie immer begann alles mit der Aussetzung der Teilnehmer. Doch diesmal ist einiges anders: Eine Gruppe aus sieben Abenteurern kämpft in den Bergen Neuseelands ums Überleben. Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) überlässt sein Team in dem inszenierten Szenario eines Flugzeugabsturzes der Wildnis. Biologe und Survival-Experte Joe Vogel übernimmt direkt die Führung und die Gruppe macht sich emsig daran, ein Shelter zu errichten. Nur einer scheint bereits am ersten Tag ein wenig abtrünnig zu werden: Stefan Hinkelmann von "Survival Deutschland". Der Extremsportler löst sich, ohne Bescheid zu sagen, und geht die Umgebung erkunden. Sein Verschwinden fällt dem Team erst auf, als sie die Aufgaben verteilen.

Erst nach einer halben Stunde kehrt Stefan zur Gruppe zurück, nachdem es zunächst so ausgesehen hatte, als würde er sich als Einziger allein auf den Weg machen. Er kommt mit der frohen Kunde zurück, einen besseren Platz für die Unterkunft gefunden zu haben – sein Vorschlag bleibt von den anderen aber unkommentiert. Fast schon ein wenig beleidigt hilft er also mit, erklärt aber in seine Kamera: "Also mich bitte nicht falsch verstehen oder so, das ist hier keine Hoffnungslosigkeit, die ich zum Ausdruck bringen möchte. Sondern ich möchte einfach nur nicht einsehen zu sagen: 'Nee, dann gibt's eben kein Feuer, dann gibt's eben nichts.' [...] Aber dass man dann wenigstens für die kommenden Tage schon einen besseren Plan hat." Zuvor hatte die Gruppe beschlossen, in der Nacht auf ein Feuer zu verzichten, da sich das Wrack in einem Tal und somit in einem Windkanal zu befinden scheint.

Die Teilnehmer schienen ein wenig irritiert davon, dass Stefan zwar mit guten Absichten allein loszog, die Gruppe aber nicht in seine Pläne einweihte. Schon vor Beginn der Ausstrahlung deuteten einige "7 vs. Wild"-Kandidaten an, dass es während der Show Spannungen gab. Zum Auftakt gab es eine exklusive Party, zu der Stefan allerdings angeblich nicht eingeladen war. Er habe erst durch die Fans von der Party erfahren, meint der Content Creator auf YouTube. In einem Video bezieht schließlich Joe Stellung und beschuldigt seinen Kollegen, unglaubwürdig und unprofessionell zu sein. Der Streit schaukelt sich hoch und das Verhältnis der beiden bleibt wohl angespannt. Ob der Auslöser für die Streitigkeiten sogar in der Show selbst liegt, werden die Fans aber erst in den nächsten Wochen sehen, wenn weitere Folgen ausgestrahlt werden.

Stefan Hinkelmann, deutscher Content Creator bekannt als "Survival Deutschland"

Joe Vogel, Survival-Profi und "7 vs. Wild"-Kandidat 2024

