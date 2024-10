Wohnmobil in Werkstatt: Stefan Mross ohne Dach über dem Kopf

Im Juli dieses Jahres gaben Stefan Mross (48) und seine Partnerin Eva Luginger bekannt, dass sie sich eine neue Bleibe zugelegt haben: Das größte Luxus-Wohnmobil der Welt. Eigentlich wohnen der Schlagerstar und seine Liebste darin – jetzt muss das Gefährt aber in die Werkstatt und lässt die beiden ohne Rückzugsort zurück. "Liebe Freunde, unser geliebter 'Brummi' bekommt eine Rundum-Inspektion in Budapest", schrieb der Moderator kürzlich zu einem Video von dem Schlitten und erklärt: "Das heißt aber auch, dass wir 14 Tage kein Dach über dem Kopf haben werden. Wo die Reise hingehen wird, wissen wir noch nicht." Ihre Follower wollten die beiden aber stets auf dem Laufenden halten.

Das tun sie kurz darauf auch: Schon am nächsten Tag meldete sich der Ex von Anna-Carina Woitschack (31) erneut mit einem Update zu Wort. "Liebe Freunde, heute haben wir uns mal für den Zug entschieden. Mal sehen, wo es hingehen wird", kommentierte er ein Foto, auf dem er vor den Anzeigetafeln im Bahnhof posiert. Wie er gegenüber Schlager.de verriet, wollen er und Eva ihren beruflichen Verpflichtungen nämlich dennoch nachkommen. "Wir werden bis Mitte November wohl kein eigenes Dach über dem Kopf haben. Wir haben Auftritte zwischendurch. Aber das werden wir genauso meistern", zeigte er sich zuversichtlich.

Das 1,2 Millionen Euro teure Wohnmobil musste sich der TV-Star nicht selbst zulegen: Als Markenbotschafter bekam er es kostenlos zur Verfügung gestellt. Dennoch ging für ihn und seine Partnerin damit ein Traum in Erfüllung. "Ich wollte ja eigentlich wieder sesshaft werden, aber meine Eva hatte die Idee, unser Leben ganz in ein Wohnmobil zu verlegen. Sie ist, wie ich, seit ihrer Kindheit ein großer Camping-Fan und liebt es, immer unterwegs zu sein", plauderte Stefan damals gegenüber Bild aus und schwärmte: "Es ist doch ganz romantisch, immer mal wieder in einer anderen Landschaft aufzuwachen. Außerdem sparen wir uns die Miete und sind immer in Bewegung."

