Stefan Mross und Freundin leben jetzt in Luxus-Wohnmobil!

Der Schlagerstar Stefan Mross (48) hat sich eine neue Bleibe zugelegt – gemeinsam mit seiner Partnerin Eva Luginger wohnt er nun in dem derzeit größten und luxuriösesten Wohnmobil der Welt. "Ich wollte ja eigentlich wieder sesshaft werden, aber meine Eva hatte die Idee, unser Leben ganz in ein Wohnmobil zu verlegen. Sie ist wie ich seit ihrer Kindheit ein großer Camping-Fan und liebt es, immer unterwegs zu sein", verrät der Ex von Anna-Carina Woitschack (31) gegenüber Bild und schwärmt weiter: "Es ist doch ganz romantisch, immer mal wieder in einer anderen Landschaft aufzuwachen. Außerdem sparen wir uns die Miete und sind immer in Bewegung."

Schlappe 1,2 Millionen Euro ist das Gefährt wert – das Geld musste der Moderator allerdings nicht selbst blechen: Als Markenbotschafter bekam er es kostenlos zur Verfügung gestellt. "Ich müsste viermal auf die Welt kommen, um mir dieses Wohnmobil selbst leisten zu können. Aber auch der Unterhalt ist nicht ohne. Das Wohnmobil ist wie ein Haus, das in Schuss gehalten werden muss", gesteht er im Interview mit der Zeitung. Für ihren neuen Lebensstil wolle Eva nun auch ihren LKW-Führerschein machen. "Dann kann sie mich beim Fahren auch mal ablösen und wird mein Schlager-Trucker-Babe. Es ist ja auch für eine Frau ein tolles Gefühl, den Lenker eines solchen Mega-Gefährts in den Händen zu haben und es zu steuern", erklärt Stefan stolz.

Zuletzt lief ein Hausverkauf des Sängers für ihn aber nicht so gut: Im Sommer 2023 hatte ein Rentnerpaar, Alfonz und Bettina, seine Luxusvilla für 835.000 Euro gekauft. Kürzlich warfen die beiden ihm dann jedoch vor, sie arglistig getäuscht und wichtige Informationen vorenthalten zu haben. Demnach behauptete das Paar, dass die Stromkosten deutlich höher liegen als angegeben, zudem sei die Solaranlage defekt gewesen, was zu einem Wasserschaden über 10.000 Euro geführt habe. "Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir es nicht gekauft. Denn diese Stromkosten können wir uns nicht leisten", stellte Alfonz gegenüber Bild klar. Während Anna-Carina kurz darauf zugab, dass es bereits zuvor Probleme mit dem Haus gegeben habe, wies Stefan die Vorwürfe jedoch von sich.

Getty Images Stefan Mross, Moderator

Instagram / eva_luginger Stefan Mross und Eva Luginger, Schlagersänger

