Macaulay Culkin und Brenda Song strahlen auf dem Red Carpet

Macaulay Culkin (44) und seine Verlobte Brenda Song (36) strahlten am vergangenen Samstag verliebter denn je auf dem roten Teppich der glamourösen Academy Museum Gala in Los Angeles. Der Kevin – Allein zu Haus-Star und die "Hotel Zack & Cody"-Schauspielerin, die eher selten an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen, zogen mit ihren glamourösen Outfits alle Blicke auf sich, wie Daily Mail berichtete.

Während Macaulay im klassischen schwarzen Smoking mit Samtjacke und Fliege glänzte, sorgte Brenda in einem funkelnden metallic-goldenen Kleid mit asymmetrischem Schulterdesign und Faltenrock für Aufsehen. Sie komplettierte ihr Outfit mit einem passenden Gürtel, hohen Absätzen sowie silbernen Ohrhängern, während ihre brünetten Locken sanft um ihr Gesicht fielen. Auf dem Event wurden Filmgrößen wie Paul Mescal (28), Rita Moreno (92) und Quentin Tarantino (61) geehrt und Spenden gesammelt.

Hinter den Kulissen führen Macaulay und Brenda, die beide als Kinderschauspieler Karriere machten und sich 2017 am Set von "Changeland" kennenlernten, ein erfülltes Familienleben mit ihren zwei Kindern. Bei der Verleihung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame im Jahr 2023 richtete Macaulay rührende Worte an seine Verlobte: "Du bist nicht nur die beste Frau, die ich je kennengelernt habe, du bist der beste Mensch, den ich je kennengelernt habe." Gemeinsam zeigen die beiden immer wieder ihr Familienglück auf Social Media.

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, Academy Museum Gala 2024

Instagram / culkamania Brenda Song und Macaulay Culkin, 2024

