Brenda Song reflektiert über ihre Erfahrungen als Kinderstar

Brenda Song (36) feierte ihren weltweiten Durchbruch mit ihrer Rolle als London Tipton in der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody". Kürzlich sprach sie offen über ihre Erfahrungen, die sie in ihrer Zeit als Kinderstar gemacht hat. So reflektierte die 36-Jährige während der Promotion ihres neuen Films "The Last Showgirl" beim Toronto Film Festival 2024 ihre Anfänge in der Unterhaltungsbranche, wie Just Jared berichtete. Brenda betonte dabei, dass sie ihren Beruf zwar lieben würde, aber früh lernen musste, nichts persönlich zu nehmen. "Wie bei jedem anderen Job fühlt sich jeder ersetzbar. Es ist nur schwerer zu ertragen, wenn es heißt: 'Du siehst einfach nicht richtig aus. Du bist nicht groß genug.' Das nicht persönlich zu nehmen, vor allem in jungen Jahren, ist schwierig", erklärte sie gegenüber Variety.

Außerdem verriet Brenda, dass ihr die Einstellung ihrer Eltern dabei geholfen habe, Ablehnung nicht allzu persönlich zu nehmen. Diese verliehen ihrer Schauspielerei nämlich zunächst keine Ernsthaftigkeit, sondern sahen diese als Hobby an. Eine ernsthafte Wendung nahm Brendas Karriere erst als ihre Mutter an Brustkrebs erkrankte und sie zeitgleich für "Hotel Zack & Cody" gebucht wurde sowie einen Platz am College erhielt. Diese Ereignisse zwangen sie dazu, sich für einen Weg zu entscheiden – und sie schlüpfte in die Rolle der London Tipton.

Trotz aller Herausforderungen zeigt sich die Schauspielerin heute dankbar für ihre Reise, bei der ihre Eltern eine wichtige Rolle spielten. Dass Brenda abseits der Kameras sehr familienverbunden und bodenständig ist, betonte sie schon häufig in Interviews. Mit ihrem Partner Macaulay Culkin (44), bekannt aus "Kevin allein zu Haus", hat Brenda inzwischen selbst eine Familie gegründet und schätzt die Unterstützung, die sie immer wieder durch ihre Angehörigen erfährt.

Die junge Brenda Song bei der All-Star Party der Disney Channel Games 2007.

Macaulay Culkin und Brenda Song im Dezember 2023

