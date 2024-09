Für Regisseur Denis Villeneuve ist nach "Dune 3" Schluss

Denis Villeneuve (56), der Regisseur hinter den gefeierten Dune-Filmen, hat bestätigt, dass "Dune 3" sein letzter Film innerhalb des Franchise sein wird. Warner Bros. verkündete im April, dass sie offiziell an einem dritten "Dune"-Film mit Villeneuve arbeiten, der auf Frank Herberts Roman "Dune: Messiah" basieren soll. "Es waren viele Jahre für mich in Arrakis [dem fiktiven Wüstenplaneten, auf dem die Geschichte spielt] und ich würde gerne etwas anderes machen", äußert sich der Filmschaffende im Interview mit Vanity Fair. Dass es nach dem dritten Teil noch weitergeht, schließe er aber nicht aus: "Ich denke, es wäre eine gute Idee, dass ich sicherstelle, dass es in 'Messiah' Möglichkeiten zum Anknüpfen gibt, falls jemand danach noch etwas damit machen möchte, da es wirklich wundervolle Bücher sind."

Denis erklärt zudem, dass es für ihn unerlässlich sei, dass die Zuschauer verstehen, dass seine ersten beiden "Dune"-Filme eine Adaption des ersten Buches in zwei Teilen darstellen. "Dune: Messiah" basiert dagegen auf dem zweiten der insgesamt sechs Bände und stellt nicht das Ende einer "Film-Trilogie" dar. "Wenn ich den dritten Film mache, der sich gerade in der Schreibphase befindet, ist es für mich keine Trilogie. Es ist merkwürdig, das zu sagen, aber wenn ich zurückkehre, geht es darum, etwas zu erschaffen, das sich anders anfühlt und seine eigene Identität hat", stellt der Regisseur ebenfalls im Gespräch klar.

Der kanadische Filmschaffende gibt zu verstehen, dass seine Vision für die "Dune"-Filme stark von Frank Herberts ursprünglichen Werken geprägt ist. In Anlehnung an seine Erfahrungen mit Peter Jacksons (62) Der Herr der Ringe-Filmen erklärt Denis weiter im Interview mit Vanity Fair: "Ich habe mein Bestes getan, um dem Geist und der Ästhetik des Buches treu zu bleiben." Seine Adaptionen zielen darauf ab, die gleiche Energie und den Respekt für die Vorlage zu bewahren, und wenn sie mehr Menschen dazu bringen, die Bücher zu lesen, fände er das großartig. Denis sei von Anfang an ein leidenschaftlicher Verfechter von Franks Welt gewesen und wolle diese in ihren vollen Facetten auf die Leinwand bringen.

ActionPress Timothée Chalamet in "Dune"

Getty Images Der "Dune"-Cast im Oktober 2021 in London

