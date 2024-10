Olivia Munn gibt ehrliches Update zum Leben als Zweifachmama

Olivia Munn (44) ist überglücklich: Sie und ihr Ehemann John Mulaney (42) freuten sich vor wenigen Wochen über die Geburt ihrer Tochter Méi. Damit hat ihr zweijähriger Sohn Malcolm nun ein Geschwisterchen. Das Leben als frisch gebackene zweifache Mama ist allerdings kein Zuckerschlecken! So gab die Schauspielerin ihren Followern am Samstag auf Instagram ehrliche Einblicke in ihren aktuellen Alltag, der alles andere als einfach zu bewältigen ist. In ihrer Story teilte sie ein ausdrucksloses Selfie von sich mit den Worten: "Das hier ist der Beweis dafür, dass ich die letzte Nacht überstanden habe."

Ihr Update auf Social Media beinhaltete allerdings nicht nur das humorvolle Lebenszeichen der US-Amerikanerin, sondern auch eine neue Erkenntnis. So ergänzte sie: "Ein Kleinkind und ein Neugeborenes gleichzeitig zu haben, ist nichts für schwache Nerven!" Auf dem Foto stützt sie ihr Kinn mit ihrer Hand, was wohl zusätzlich betont, wie erschöpft sie ist. Ihr Look ist dem Anlass entsprechend bequem und besteht aus einem lässigen rosa Pullover sowie einer Brille.

Obwohl das neue Leben des Ehepaars als zweifache Eltern jetzt offensichtlich etwas auf den Kopf gestellt wurde, sollen beide nach wie vor absolut verzaubert von ihrem Nachwuchs sein. Ein Insider aus dem Kreis der Stars plauderte erst vor Kurzem aus, wie es den Darstellern seit der Geburt ihres zweiten Kindes am 14. September ergeht. In einem Interview offenbarte die Quelle gegenüber People: "Sie sind total glücklich mit Méi und Malcolm."

Instagram / oliviamunn Olivia Munn, Oktober 2024

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

