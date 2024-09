So geht es John Mulaney und Olivia Munn mit Baby Nummer zwei

Olivia Munn (44) und John Mulaney (42) sind seit Kurzem zweifache Eltern. Am 14. September erblickte ihre Tochter Méi June per Leihmutterschaft das Licht der Welt. In einem Interview mit People berichtete ein Insider nun, wie es den beiden Schauspielern seit der Ankunft ihres neuen Familienmitglieds ergangen ist. "Sie sind total glücklich mit Méi und Malcolm", betonte die Quelle und bezog sich damit auf den zweijährigen Sohn des Paares.

Außerdem stehe sich die kleine Familie nach allem, was sie gemeinsam durchmachen mussten, heute näher als je zuvor. Damit spielte der Informant vermutlich auf Olivias Brustkrebs-Diagnose vom vergangenen März an. Im Rahmen mehrerer Operationen musste Olivia sich die Brüste sowie ihre Gebärmutter entfernen lassen, zusätzlich unterzog sie sich einer Hormonunterdrückungstherapie. Während dieser schweren Zeit stand John dem "New Girl"-Star stets zur Seite. "Ich bin John so dankbar für die Nächte, die er damit verbracht hat, zu recherchieren, was jede Operation und jedes Medikament bedeutet, welche Nebenwirkungen und welche Genesung ich zu erwarten hatte", lauteten Olivias wertschätzenden Worte auf Instagram.

John und Olivia gehen seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Noch im selben Jahr kam Söhnchen Malcolm zur Welt. Im vergangenen Juni gaben sich die Magic Mike-Darstellerin und der Comedian bei einer Zeremonie im Kreise ihrer Liebsten dann das Jawort. Die Geburt der kleinen Méi June, die wegen Olivias Brustkrebserkrankung per Leihmutter erfolgte, machte das Glück der kleinen Familie perfekt.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn Olivia Munn während der Untersuchungen im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrem Sohn im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige