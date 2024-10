Sandy Meyer-Wölden hat Stress im Urlaub mit acht Kindern

Sandy Meyer-Wölden (41) macht aktuell einen Roadtrip durch die USA mit ihrem Partner Alexander Müller und allen Kindern. Die Ex von Oliver Pocher (46) bringt fünf Kids mit in die Beziehung – der Unternehmer drei. Und die komplette Rasselbande sorgt für ordentlich Furore. In ihrer neuesten Podcast-Folge "Die Pochers! Frisch recycelt" erzählt Sandy Olli, der sie zuvor gewarnt hat, von ihrem Urlaub: "Du hattest absolut recht, es war wahrscheinlich nicht die allerklügste Idee, mit acht Kindern einen kleinen Roadtrip zu machen. Aber hier sind wir nun mal."

Besonders das ständige Koffer-ein-und-auspacken bringe die fünffache Mama an ihre Grenzen: "Wir haben wirklich ein paar Tage gebraucht, um uns einzugrooven, um da Struktur reinzubringen. Da kommt man auch als Paar definitiv an seine Grenzen, muss man fairerweise sagen." Doch Sandy scheint ihren Humor nicht verloren zu haben: "Noch bin ich in einer Beziehung – mal schauen, wir haben ja noch ein paar Tage Urlaub."

Schon zu Beginn des Trips habe es Probleme mit dem Mietwagen gegeben. Eigentlich wollten sie einen "Riesenbus für zwölf Leute" mieten, doch der Plan sei nicht aufgegangen. "Alex kam dort an – dann hatten sie natürlich diesen Bus nicht. Sie haben den beworben, hatten aber alles andere als den Bus", erzählt Sandy. Um sich fortzubewegen, mietete das Paar schließlich zwei Autos. Dann kam das nächste Problem: Alex hatte seinen Führerschein in Deutschland vergessen. Doch auch dafür fanden die beiden eine Lösung: "Wir haben uns spontan entschlossen, Hilfe mitzunehmen, weil wir kalte Füße bekommen haben. Die [Nanny] fährt ein Auto und ich fahre das andere."

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller im Oktober 2024

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren drei Kindern

