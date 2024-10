Tochter von Rosie O'Donnell in verwahrlostem Haus verhaftet

In den USA sorgt die Tochter von Rosie O'Donnell (62) für böse Schlagzeilen. Wie unter anderem In Touch aus Gerichtsunterlagen erfahren haben will, kam es bereits im vergangenen Monat zu einem Polizeieinsatz im Haus von Chelsea O'Donnell. Vor Ort sollen die Beamten eine schockierende Situation vorgefunden haben: "Das Innere des Hauses war ekelhaft – mit Milch, die so stark stank, dass ich mich fast übergeben musste, schmutzigen Windeln, gebrauchten Damenhygieneprodukten, unsauberer Unterwäsche mit Kot- und Blutflecken und gebrauchten Rasierklingen auf dem Boden." Chelseas elf Monate alter Sohn Atlas sei in seinem Kinderzimmer gewesen. In diesem sollen die Einsatzkräfte auch Injektionsnadeln gefunden haben, wie man sie zum Konsum von Drogen benötigt. "Einige der Nadeln waren gebraucht und enthielten getrocknetes Blut", lautet der Bericht der Behörden.

Das sei aber nicht der einzige erschreckende Fund gewesen. Auch 18 Gramm Crystal Meth habe das Einsatzteam in dem Haus sicherstellen können. Die 27-Jährige sei umgehend wegen Drogenmissbrauchs und Kindesgefährdung festgenommen worden. Auf dem Weg zum Revier habe sie im Polizeiwagen noch zugegeben, weitere Rauschmittel mit sich zu führen und den Polizisten eine Plastiktüte mit Pillen ausgehändigt, die sie in ihrem BH versteckt hatte. Gestern Abend äußerte sich die TV-Moderatorin erstmals zu der Verhaftung ihrer Tochter. Auf Instagram postete sie ein altes Foto von Chelsea, auf dem sie ihr neugeborenes Baby auf dem Arm hält: "Chelsea ist heute in den Nachrichten, das ist ein Foto aus einer besseren Zeit. Hier ist der Familienkommentar: Leider ist dies nicht neu für unsere Familie – Chelsea kämpft seit einem Jahrzehnt mit Drogensucht. Wir hoffen alle, dass sie ihren Weg aus dieser tödlichen Krankheit finden wird".

Das Baby, das sich in dem Haus befand, ist nicht das einzige Kind der jungen Frau. Im Jahr 2022 brachte sie bereits ihre dritte Tochter zur Welt – ihre Adoptivmutter Rosie gratulierte damals in einem emotionalen Video auf TikTok. "Ich möchte meine Tochter Chelsea zur Geburt ihrer dritten Tochter beglückwünschen, die heute Morgen geboren wurde", erzählte die "Schlaflos in Seattle"-Darstellerin stolz ihrer Community.

Twitter / Rosie Rosie O'Donnell, Schauspielerin

Twitter / Rosie Rosie O'Donnell, Schauspielerin

