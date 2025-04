Ein Assistenzhund half Rosie O'Donnells autistischem Kind

Rosie O'Donnell (63) gewährt in einer neuen Hulu-Dokumentation mit dem Titel "Unleashing Hope: The Power of Service Dogs for Children with Autism" sehr persönliche Einblicke in ihr Familienleben. Die Schauspielerin spricht darin über ihr jüngstes Kind Clay, bei dem im Alter von zwölf Jahren Autismus diagnostiziert wurde. Die Dokumentation, die am 22. April auf Hulu erscheint, zeigt, wie ein Assistenzhund namens Kuma das Leben von Clay und der gesamten Familie positiv verändert hat. "Ich hätte nie gedacht, dass es Assistenzhunde für Kinder mit Autismus gibt", sagt Rosie im Trailer der Dokumentation, der exklusiv vom People Magazine veröffentlicht wurde.

In der Doku erzählt Rosie, wie Clays Diagnose sie emotional getroffen hat: "Es fühlte sich an wie ein Schlag in den Magen." Sie beschreibt, dass ihr Kind oft in sich gekehrt ist und Schwierigkeiten hatte, Freude am Leben zu finden. Die Situation begann sich zu ändern, als der Hund Kuma in die Familie kam. Von Beginn an habe Kuma eine besondere Bindung zu Clay aufgebaut. "Das ist ihre Person", sagt Rosie über die Verbindung zwischen ihrem Kind und dem Hund. Clay selbst beschreibt Kuma in der Dokumentation als eine weitere Seele, die ihren Weg durchs Leben sucht, und betont, wie der Hund ihren Alltag bereichert. Neben der Familie O'Donnell berichtet auch eine andere Mutter eines autistischen Kindes über die positiven Auswirkungen eines Assistenzhundes.

Rosie ist Mutter von fünf Kindern und zeigt sich als engagierte Fürsprecherin für den Einsatz von Assistenzhunden bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen: Mit der Dokumentation möchte sie die Arbeit von Organisationen wie Guide Dogs of America ins Rampenlicht rücken und hofft, anderen Familien Mut und Hoffnung zu geben. Auch persönlich hat die Schauspielerin viel aus der Erfahrung mit Kuma gelernt. In der Vergangenheit sprach sie offen über bedeutsame Freundschaften, wie die mit Lyle Menendez (57), der sie auf die Idee der Unterstützung durch Assistenzhunde gebracht hat. Rosie beschreibt dies als eine der einflussreichsten Verbindungen der letzten Jahre.

