Tom Holland begeistert Zendaya mit Heimwerker-Fähigkeiten

Tom Holland (28) hat kürzlich verraten, wie er seine Freundin Zendaya Coleman (28) mit seinen handwerklichen Fähigkeiten beeindruckt und unterstützt. In einem Gespräch im "Rich Roll Podcast" erzählte der 27-jährige Schauspieler, dass er es zu einer seiner liebsten Aufgaben gemacht hat, Reparaturen und Verbesserungen in ihrem Zuhause vorzunehmen. "Wenn etwas in Zendayas Haus kaputtgeht, dann repariere ich es", erklärte Tom. Erst neulich habe er ihr Gästezimmer umgestaltet, indem er neue Schränke gebaut und einen Kleiderschrank so eingebaut habe, dass er wie ein Teil der Wand wirke. Auf diese Arbeit sei er besonders stolz.

Tom berichtete auch über die tiefe Verbindung zu seinem Großvater, der ihn von klein auf in die Kunst des Tischlerhandwerks eingeführt habe. "Mein Großvater hat mir das Tischlern beigebracht", erzählte er. Der Verlust seines Großvaters hätte ihn dazu motiviert, die Familientradition fortzuführen und seine Fähigkeiten weiter auszubauen. "Eines Tages möchte ich ein eigenes Anwesen besitzen, auf dem ich eine kleine Werkstatt habe, um diese Tradition des Tischlerns am Leben zu erhalten", sagte Tom. Obwohl er sich selbst nicht als professionellen Tischler bezeichnet, freut er sich über jedes Projekt. "Ich habe schon einiges gebaut und könnte zum Beispiel eine Tür reparieren, wenn sie aus den Angeln gefallen ist", fügte er hinzu.

Tom Holland und Zendaya Coleman lernten sich während der Dreharbeiten zu den "Spider-Man"-Filmen kennen und sind seitdem unzertrennlich. Bereits in einem Interview mit UNILAD im Juni 2023 hatte Tom erzählt, wie er Zendaya beeindrucken konnte, als er eine ihrer Türen reparierte. Er erinnerte sich: "Zu Beginn unserer Beziehung habe ich einmal die Tür meiner Freundin repariert. Als ich bei ihr zu Hause war und sah, dass die Tür kaputt war, dachte ich: 'Ich repariere die für dich.' Und jetzt sind wir verliebt."

Instagram / tomholland2013 Tom Holland im Oktober 2019

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

