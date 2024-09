Stilsicher: Tom Holland und seine Zendaya rocken Partnerlook

Tom Holland (28) und Zendaya (28) setzen ein modisches Statement: Das Paar wurde vor wenigen Tagen bei einem gemeinsamen Ausflug in Calabasas gesichtet. Paparazzi-Aufnahmen, die unter anderem People vorliegen, zeigen die beiden in einem ähnlich lässigen Stil. So setzte sowohl der "Spider-Man"-Darsteller als auch die "Euphoria"-Beauty auf ein weißes Tank-Top. Offenbar haben die zwei den Trend des sogenannten "Couple Dressings" voll und ganz angenommen. Während Zendaya eine lockere schwarze Shorts und eine pistaziengrüne Jacke zu ihrem Top kombinierte, setzte Tom auf eine braune, weite Hose.

Für viele Fans sind solche Bilder der beiden immer ein wahres Highlight, denn das Paar hält seine Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur ab und zu zeigen Tom und Zendaya ganz ungeniert ihre Liebe – so erst Anfang August in London. Während eines Ausfluges durch die britische Hauptstadt filmten Fans das Pärchen. Ziemlich gut gelaunt und Hand in Hand schlenderten die beiden durch die Straßen der Metropole. Ein Video auf TikTok zeigt dabei, wie sie sich liebevoll küssen, während sich ihre Wege trennen.

Doch nicht nur von den Fans werden Tom und Zendaya supportet – auch ihre Familien stehen voll und ganz hinter den Turteltauben. "Sie finden, [Tom und Zendaya] passen perfekt zusammen", gab ein Insider vor einigen Wochen gegenüber Us Weekly preis. Die Quelle betonte zudem, dass die beiden Schauspieler es extrem ernst mit ihrer Beziehung meinen. "Sie waren erst beste Freunde, deshalb ist ihre Beziehung felsenfest", so der Informant weiter. Zu Beginn ihrer Romanze hielten Tom und Zendaya ihre Beziehung noch weitgehend geheim. Doch dieses Jahr überraschten sie ihre Fans gleich mehrfach, indem sie bei verschiedenen Gelegenheiten in Interviews oder bei Events voneinander sprachen. In einem Interview im Rahmen der Promo-Tour für den Film Dune schwärmte die 28-Jährige: "Im Cast haben alle ihre eigene Art von Charisma. Aber für mich persönlich hat jemand, der nicht im Film mitspielt, die größte Wirkung in der Art und Weise – und das ist Herr Tom Holland."

Raw Image LTD/MEGA Tom Holland und Zendaya im Februar 2024

Getty Images Zendaya und Tom Holland im Dezember 2021

