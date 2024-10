Wer ist eigentlich Adrianas Limas Freund Andre Lemmers?

Das brasilianische Supermodel und Victoria's Secret-Engel Adriana Lima (43) ist seit 2021 in einer glücklichen Beziehung mit Andre Lemmers (43), der sein Privatleben allerdings weitgehend aus der Öffentlichkeit hält. Im August 2022 brachte die Schönheit, die nach einer sechsjährigen Pause nun wieder den Laufsteg von Victoria's Secret erobert, ihren ersten gemeinsamen Sohn Cyan zur Welt. Die freudige Neuigkeit teilte Adriana damals mit ihren Fans auf ihren Social-Media-Kanälen und zeigte sich überglücklich über den Nachwuchs. Die kleine Familie lebt hauptsächlich in Santa Monica, Kalifornien, wo Andre als Filmproduzent tätig ist und Adriana weiterhin ihre Modelkarriere verfolgt.

Andre Lemmers und Adriana halten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Andre, der trotz seiner Arbeit in der Filmindustrie ein eher zurückgezogenes Leben führt, ist CEO von MiLu Entertainment und Partner bei Hollywood Gang Productions. Er unterstützt Adriana in all ihren Projekten und begleitet sie gelegentlich zu Veranstaltungen, bleibt dabei jedoch meist im Hintergrund. Die beiden wirken sehr glücklich miteinander, und es heißt, dass Andre ein großer Halt in Adrianas Leben ist, besonders seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes. Für Adriana Lima war es nicht der erste Nachwuchs: Aus der Ehe mit dem Profi-Basketballer Marko Jarić hat das Model schon die beiden Töchter Valentina und Sienna. Andre brachte ebenfalls zwei Kinder, Miah und Lupo, aus einer früheren Beziehung mit in die Beziehung

Neben ihrem Familienglück hat sich Adriana auch persönlich weiterentwickelt. In der Vergangenheit hatte sie mit einigen ihrer Äußerungen für Aufsehen gesorgt, etwa als sie 2006 in einem Interview mit dem Magazin GQ sagte, dass "Sex erst nach der Ehe" stattfinden solle und Abtreibung als Verbrechen bezeichnete. Doch in den letzten Jahren hat sie ihre Haltung überdacht. 2023 ließ ihre Pressesprecherin gegenüber der Presse verlauten, dass Adriana ihre Position zu LGBTQIA+- und Frauenrechten geändert habe und nun als Unterstützerin gelte.

Getty Images Andre Lemmers und Adriana Lima mit ihren Kids im November 2023

ActionPress Adriana Lima, Topmodel

